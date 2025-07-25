ريال مدريد وبرشلونة خارج قائمة أبطال العالم بقرار من «فيفا»

في خطوة مثيرة للجدل قد تعيد كتابة تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعتزم اعتماد نظام جديد للاعتراف الرسمي بلقب «بطل العالم»، يجعل من تتويج تشيلسي بنسخة 2025 المحطة الأولى في سجل الأبطال.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن «فيفا» قرر اعتبار تتويج النادي اللندني بكأس العالم للأندية 2025، عقب فوزه العريض على باريس سان جيرمان (4-0) في النهائي، أول تتويج رسمي يعترف به للبطولة بمفهومها العالمي، مما يعني أن الألقاب السابقة التي حصدتها أندية كبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد، لن تدرج تحت مسمى «أبطال العالم»، بل ستحمل تسمية جديدة هي «أبطال فيفا القاريون».

ويطال هذا التوجه قائمة من 8 أندية بارزة، كان أبرزها ريال مدريد، الذي يعد الأكثر تتويجاً بلقب كأس العالم للأندية بنظامه القديم (5 مرات)، إضافة إلى برشلونة (3 ألقاب)، وبايرن ميونخ وكورينثيانز البرازيلي (لقبان لكل منهما)، إلى جانب ساو باولو البرازيلي، إنترناسيونال البرازيلي، ميلان، إنتر ميلان، ومانشستر سيتي.

ويأتي هذا التحول بعد تنظيم نسخة 2025 وفق نظام موسع ضم 32 فريقاً من مختلف القارات، ما اعتبر بمثابة النسخة «الأولى فعلياً» للبطولة بصيغة أقرب لكأس العالم للمنتخبات، من حيث عدد المشاركين وطبيعة المنافسات.