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كرة القدم

ضربة موجعة لمانشستر سيتي بعد إصابة جونزاليس

وكالات

لم يستمر لاعب مانشستر سيتي الجديد نيكو جونزاليس سوى 22 دقيقة في أول ظهور له مع الفريق إذ تعرض لاعب الوسط لإصابة خلال الفوز 2-1 على ليتون أورينت في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت.

وواجه جونزاليس بداية صعبة في كرة القدم الإنجليزية وتحوم شكوك بشأن مشاركته أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ودفع مانشستر سيتي 50 مليون جنيه إسترليني (62 مليون دولار) لضم اللاعب الإسباني (23 عاما) من بورتو في محاولة لسد الفجوة التي خلفها غياب رودري بسبب إصابة طويلة.

وقال بيب جوارديولا مدرب سيتي "أعتقد أن نيكو فهم على الفور طبيعة كرة القدم الإنجليزية والتحكيم.

"إنه أمر مؤسف لأنني لا أعرف مدى قوة الإصابة لكنه لم يتمكن من الاستمرار في الملعب".

وواجه جوارديولا هتافات من جماهير أورينت سخرت منه بينما كان فريقه متأخرا في النتيجة وكان مرتاحا بشكل واضح بعد أن نجح فريقه في قلب النتيجة عندما سجل البديل كيفن دي بروين هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

وقال جوارديولا "باستثناء أول عشر دقائق، لعبنا مباراة جيدة جدا.

"هذا هو موسمي التاسع في إنجلترا. لعبت عدة مرات في هذه البطولة الرائعة. الأجواء والجماهير لا تجدها في أي بطولة أخرى.

"كانت الأجواء رائعة حتى عندما قالوا "سيتم إقالتك في الصباح".