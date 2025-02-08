الخلود يقلب الطاولة على الرياض بالدوري والاتفاق يواصل الانتصارات

قلب الخلود الطاولة على ضيفه الرياض عندما حول تأخره بهدف إلى فوز ‭‭‭3‬‬‬-2 بفضل هدف مزياني ماوليدا وثنائية لهمام الهمامي في الشوط الثاني فيما واصل الاتفاق انتصاراته بعد رحيل مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت.

وحقق الاتفاق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري بقيادة مدربه الوطني سعد الشهري.

ووضع العراقي إبراهيم بايش الخلود في المقدمة بالدقيقة الأولى عبر تسديدة قوية من مدى قريب استقرت في سقف مرمى مارسيلو جروهي حارس الخلود.

لكن في الدقيقة 55 أدرك ماوليدا التعادل لأصحاب الأرض بتسديدة متقنة من الناحية اليمنى للمرمى ذهبت بعيدا عن متناول حارس الرياض.

وبعدها بدقيقتين وضع الهمامي الخلود في المقدمة بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ دفاعي وتمريرة بينية ساحرة من محمد صوعان.

وجعل الهمامي النتيجة 3-1 للخلود في الدقيقة 78 ليثأر الفريق من خسارته في الرياض بالنتيجة ذاتها في الدور الأول عندما تابع تسديدة قوية من الإسباني أليكس كولادو من خارج منطقة الجزاء ارتدت من يد الحارس ليتابعها الهمامي في الشباك ويحرز هدفه الشخصي الثاني.

وقال الهمامي، أفضل لاعب في المباراة باختيار الجماهير، لمحطة شركة الرياضة السعودية (‭S.S.C‬) عقب الفوز "الحمد لله على الانتصار. قدمنا مباراة كبيرة رغم التراجع في الشوط الأول. حاول المدرب (نور الدين بن زكري) تحفيزينا بين الشوطين وبدأنا الثاني بقوة وتركيز وحصدنا الثلاث نقاط".

وقلص الرياض الفارق قبل النهاية بدقيقتين بتسديدة مباشرة من محمد كوناتي بعدما تابع تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وقال يحيى الشهري لاعب الرياض "نبارك للخلود. كان يجب أن ينتهي الشوط الأول بهدفين لصالحنا، لكن في الثاني تركنا مساحات كثيرة خلفنا استغلها المنافس وسنعوض في المباريات المقبلة. سنستعد لمواجهة الهلال على أرضه في الجولة المقبلة بنفس طريقة استعدادنا لكافة المباريات الأخرى".

وتقدم الخلود للمركز 12 برصيد 22 نقطة من 19 مباراة متأخرا بفارق ست نقاط عن الرياض صاحب المركز السابع الذي تلقى الهزيمة السابعة في المسابقة هذا الموسم.

وفي نجران في وقت لاحق اليوم، حقق الاتفاق فوزه الثاني على التوالي مع الشهري عندما سجل هدفا في كل شوط ليتغلب 2-صفر على مضيفه الأخدود.

وأطلق القائد الهولندي جورجينيو فينالدم تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء لترتطم بالعارضة وتسكن الشباك في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 73 مرر فينالدم الكرة داخل منطقة الجزاء إلى زميله الكاميروني كارل توكو إيكامبي ليعزز النتيجة بتسديدة من مدى قريب ويحرز أول أهدافه هذا الموسم.

وقفز الاتفاق للمركز التاسع برصيد 25 نقطة مقابل 15 نقطة للأخدود في المركز 15 متقدما بفارق بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

وقرر الحكم طرد حسين الزبداني لاعب الأخدود في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.