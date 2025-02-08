دبا الحصن يواجه الوصل في لقاء إيقاف «نزيف النقاط»



يستقبل دبا الحصن ضيفه الوصل عند الخامسة و20 دقيقة مساء غداً الأحد، لحساب الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، على ملعب استاد صقر بن محمد القاسمي، في مباراة يدخلها الفريقان بهدف العودة إلى الانتصارات وإيقاف نزيف نقاط الجولات السابقة، والتي تأتي بعد خسارة دبا الحصن أمام الشارقة 0-1، وتعادل الوصل أمام كلباء 1-1، في الجولة 14، كما يسعى كل فريق للتقدم في جدول الترتيب الذي يحتل فيه دبا الحصن المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط، والوصل في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

من جهته، أكد حسن العبدولي مدرب دبا الحصن، أن فريقه أكمل الجاهزية للقاء وسط إصرار كبير على تحقيق الفوز وأضاف: الوصل فريق قوي، يكفي أنه حامل اللقب، صحيح أن نتائجه تراجعت لكنه يظل فريقاً قوياً وزاخراً بالأسماء البارزة، لذلك المهمة أمامه لن تكون سهلة خاصة أنه يمتلك دافع الفوز، علينا أن نبذل قصارى جهدنا في المباراة وأن نقاتل طوال شوطي اللعب حتى نتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية.

بدوره، أوضح الصربي ميلوش مدرب الوصل، أنه لا يوجد عذر أمام لاعبيه لتحقيق نتيجة بخلاف الفوز اليوم، ذاكراً أن فريقه قدم أداء مخيباً للآمال والطموحات في المباراة السابقة، وعليه التركيز جيداً قبل الدخول لمباراة دبا الحصن من أجل كسب النقاط الثلاث.

وأضاف ميلوش: «نحترم المنافس ونعلم أنه يمتلك لاعبين مميزين ولديه أسلوب لعب جيد ويمتاز ببناء الهجمات من العمق، كما أنه خطر جداً في الكرات الثابتة، لذلك علينا أن نحد من مميزاته وأن نسعى للتفوق عليه، يجب أن نقدم مستوى أفضل من الذي قدمناه سابقاً وأن نبدأ موسمنا بشكل صحيح حتى ولو كان ذلك متأخراً، المهم أن نبدأ بتقديم ما يليق بفريقنا في جميع مبارياتنا المقبلة».