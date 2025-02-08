بني ياس في اختبار صعب أمام النصر في الجولة 15 من «دورينا»



يسعى بني ياس إلى مواصلة صحوته في المباريات الأخيرة عندما يستضيف النصر على ملعب السماوي بالشامخة عند الساعة الثامنة مساء الأحد، في الجولة الخامسة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وسيخوض بني ياس الذي يحتل المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة، اختباراً صعباً في مواجهة «العميد» الباحث عن الحفاظ على المركز الثالث في ترتيب الدوري، إذ يمتلك في رصيده 25 نقطة.

وحصد بني ياس 7 نقاط في آخر ثلاث مباريات بالتعادل مع الوصل ثم الفوز على كلباء والجزيرة محققاً نتائج إيجابية مع عودة مدربه السابق الروماني دانييل إيسايلا، إذ يتطلع الفريق إلى تحسين مركزه والتقدم خطوة إضافية نحو منتصف الجدول، لكن المهمة أمام «السماوي» لن تكون سهلة أمام النصر المدجج بالنجوم.

كما يسعى بني ياس إلى الثأر من خسارته في مباراة الدور الأول من النصر بنتيجة عريضة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأكد إيسايلا مدرب بني ياس أنه معجب بطريقة لعب النصر تحت قيادة شرودر، وقال: «سنخوض مواجهة على ملعبنا أمام فريق جيد جداً ويمتلك نوعية عالية من اللاعبين، وتعجبني طريقة لعبهم». وأضاف إيسايلا: «بني ياس يتطور على مستوى الأداء والنتائج، والفريق يمتلك شخصية قوية، وبدأ في استعادة الثقة بشكل أكبر».

تحضيرات

من جهته، استأنف النصر تحضيراته لمباراة بني ياس منذ الجمعة الماضي بعد أن ركن للراحة الخميس عقب العودة من عمان، ويفتقد أمام بني ياس جهود مهاجمه الإيطالي مانولو غابياديني الذي ودع موسمه مبكراً بسبب الإصابة، فيما يستعيد حارس مرماه أحمد شمبيه الذي غاب عن مواجهة ظفار العماني في مسابقة دوري أبطال الخليج.

وأكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر أن المباراة ستكون صعبة أمام بني ياس الذي تطور كثيراً مع مدربه الجديد، حيث إنه لم يخسر آخر 3 جولات بتعادله مع الوصل وفوزه على كلباء والجزيرة، وأضاف: «نعلم ما سنقدمه وما يلزم لتحقيق الفوز، وعلينا أن نكون أكثر تركيزاً وانضباطاً للسيطرة على المباراة، التحضير الذهني للاعبين هو الأهم في الفترة الحالية بجوار التحضير البدني، خاصة ونحن نلعب عدة مباريات قوية في وقت قصير».

وصرح شرودر أن النصر يتطلع لتحقيق فوز جديد من أجل تعزيز موقفه في جدول الترتيب والحفاظ على المركز الثالث، معرباً عن ثقته في لاعبيه وقدرتهم على تقديم مباراة على مستوى عالٍ، مشيراً إلى أن النصر سيوجه اهتمامه إلى الدوري بعد أن ضمن تأهله إلى المربع الذهبي في دوري أبطال الخليج.

وقال اللاعب موسى ندياي: «لدينا مباراة مهمة بالنسبة لنا، وستكون أمام فريق قوي، نحن جاهزون للقتال في كل مباراة من أجل مواصلة الانتصارات، وشيء جيد أن يكون فريقنا ضمن أندية المقدمة، وهذا أكبر دافع لمواصلة الأداء الجيد».