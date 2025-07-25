رباعي «العميد» يغيب عن الودية الثالثة

غاب الرباعي مهدي قائدي، محمد عبد الباسط، مروان أزركان، وحسين مهدي، عن تجربة النصر الثالثة خلال معسكره الخارجي الحالي في ألمانيا، والتي حقق فيها الفوز على فريق هانكوفين هيلينغ بثلاثة أهداف نظيفة، ليواصل «العميد» نتائجه الإيجابية في مواجهاته الودية بعد فوزه على فريق شبغوخ لاندسهوت 3-2، وتعادله مع إف بي ايششتات 1-1.

وتغيّب الثلاثي قائدي وعبد الباسط وأزركان، بسبب خضوعهم لبرنامج تأهيل شامل، بينما غاب حسين مهدي عن اللقاء الودي، لخضوعه بدوره لبرنامج إعداد بدني خاص.

ومن جانبه، قال الصربي فريدريك ميلكوفيتش، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول للكرة بنادي النصر، إنه يعمل في تحضير 5 حراس مميزين للدفاع عن عرين «العميد» في الموسم الجديد، مشيراً إلى أن حارسين من تلك المجموعة، يمتلكان خبرات كبيرة، بينما الثلاثة الآخرين من الحراس الشباب الواعدين.