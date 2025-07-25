كلباء يستعير المدافع الإيراني سامداليري

أعلن نادي كلباء عن تعاقده مع المدافع الإيراني أمير حسين سامداليري، قادماً من نادي ناساجي مازاندران، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، على أن يتم قيده في فئة المقيمين.

كما أعلن كلباء عن تعاقده مع المدرب الكرواتي نيناد باتشينا، لقيادة فريق الرديف بالنادي، ويملك المدرب مسيرة تدريبية جيدة، وتتضمن قيادة نادي وودلاندز ويلينغتون وهوجانغ يونايتد وتامبينز روفرز في سنغافورة من 2010 إلى 2013، وجوهر دار التعظيم الثانية وبينانغ الماليزيين في 2015 و2016، ومديراً لأكاديمية نادي الفيحاء السعودي موسم 2022-2023.

في حين، انضم الدولي الإيراني أحمد نور الله (31 عاماً)، لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلباء في المعسكر الخارجي الحالي في سلوفينيا، بعدما انتقل اللاعب لصفوف «النمور» في صفقة انتقال حر وبعقد مدته موسمين، بعد نهاية عقده مع الوحدة.

وتغيّب اللاعب الإيراني، عن المشاركة في مباراتي كلباء الوديتين أمام فوكوفار السلوفيني، ولامور السلوفيني، ضمن المعسكر وحقق فيهما «النمور» الفوز بنتيجتي 1-0 و4-1 بالترتيب، ضمن تحضيرات كلباء للموسم الجديد.