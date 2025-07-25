إيريك يعيش أوقاتاً سعيدة بعد استدعائه لقائمة «الأبيض»

يعيش لاعب العين إيريك دي مينيرزيس، أياماً سعيدة بعد استدعائه رسمياً لمعسكر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، حيث ينتظر أن يظهر بقميص الأبيض الإماراتي لأول مرة خلال مباريات الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وعبّر إيريك دي مينيرزيس، (24 عاماً)، عن بالغ سعادته لاختياره لتمثيل المنتخب الإماراتي، ووصف استدعاءه باللحظة الفارقة التي غيرت حياته كلاعب كرة قدم، موضحاً أن الأمر كان بمثابة حلم وتحقق بعد أن احتضنته الإمارات كأفضل ما يكون منذ قدومه قبل أكثر من خمس سنوات وارتدائه لشعار العين أحد أكبر وأفضل أندية آسيا.

واعتبر اللاعب الذي حظي بإشادة كبيرة من قبل المتابعين والمحللين الرياضيين وقبل ذلك جمهور العين، أن استدعاءه لتمثيل المنتخب الإماراتي تحدٍ كبير يتطلب منه مضاعفة جهوده والعمل على تقديم أفضل ما عنده ليكون على قدر الثقة والمساهمة مع زملائه في تحقيق التطلعات والنتائج المأمولة بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد تجاوز الملحق.

وفي سبتمبر 2023 أعلن نادي العين تمديد عقد إيريك حتى عام 2025 وهو ما اعتبره اللاعب صفحة جديدة في مشواره الكروي، لافتاً إلى أن أجواء العين ساعدته على تطوير مستواه الفني ما أهله للمنتخب الأول وهي الغاية التي يسعى إليها كل لاعب، وأوضح أنه عشق هذه المدينة الساحرة وعشق ترابها وأحب عاداتها وتقاليدها، وأصبح يشعر بالفعل أنه أحد أبناء الدولة.

ومنذ انضمامه للفريق الأول العيناوي في يوليو 2020 فرض اللاعب نفسه كظهير أيسر ليصبح خياراً مفضلاً لجميع المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الفريق الأول مستفيداً من إمكاناته البدنية الفنية العالية ليسهم في الانتصارات التي حققها الفريق البنفسجي.

إذ كان أحد أبرز اللاعبين في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بنظامه السابق ليتوّج معه باللقب برغم أنه لم يشارك في آخر مباراتين بالنهائي إثر تعرضه لإصابة بالغة في مباراة الإياب بنصف النهائي أمام الهلال السعودي، وهو ما جعله هدفاً لعدد من الأندية الأوروبية واللاتينية أبرزها نادي إنترناسيونال البرازيلي.

ونجح إيريك في تحقيق أرقام رائعة خلال مشاركته مع العين في المرحلة السابقة بمختلف المسابقات الداخلية والخارجية، وظهر في 139 مباراة بمعدل دقائق لعب 11220 دقيقة منها 91 مباراة بدوري المحترفين وسجل 5 أهداف، وتوّج مع العين بلقب الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي ودوري أبطال آسيا 2023 - 2024، كما تم اختياره كأفضل لاعب شاب بالدوري الإماراتي للمحترفين موسم 2021 - 2022.