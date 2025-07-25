رافائيل بيريرا: متفائل بموسم استثنائي للبطائح

أعرب المدافع البرازيلي رافائيل بيريرا لاعب البطائح، عن تفاؤله وثقته بتقديم «الراقي» موسماً ناجحاً، إذا حافظ الجميع على التركيز والجدية في التدريبات الحالية للفريق في معسكره الخارجي بصربيا، وعن أمنيته بتحقيق حلمه بالحصول على فرصة لتمثيل المنتخب الإماراتي.

مشيراً إلى أنه يستعد لخوض موسمه السابع في دوري أدنوك للمحترفين، ومشيداً بالجهود التي يبذلها الجميع لإنجاح المعسكر الخارجي سواء من قبل إدارة النادي أو اللجنة الفنية أو المدرب الإيراني فرهاد مجيدي.

وقال بيريرا: «نمر بفترة إعداد جيدة في صربيا بعدما حصلنا على إجازة حوالي 30 يوماً، وجميع اللاعبين ملتزمون ويعملون بجد في التدريبات، ويقدمون أقصى ما لديهم من جهد وبحماس وانضباط في المواعيد خلال المران.

وكذلك في المواجهتين الوديتين اللتين خاضهما الفريق ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد، وأنا واثق أنه إذا حافظنا على التركيز والجدية الحالية، فإننا سنحقق أهدافنا المطلوبة في الموسم المقبل».

وأردف: «إدارة البطائح، واللجنة الفنية، ومدربنا فرهاد مجيدي، وفروا للفريق البيئة المثالية للعمل الجماعي، ومجيدي يواصل توجيه المجموعة بشكل واضح، وخرجنا بنتائج إيجابية من التجربتين الوديتين، وأهمها المساعدة على رفع نسق اللعب.

واكتساب الجاهزية المطلوبة، ونأمل المواصلة على نفس النسق حتى بداية الموسم، وهذا في غاية الأهمية لنا كفريق يضم مجموعة مميزة وقوية من اللاعبين، ويسعى لتحقيق أهدافه الأساسية في بداية الموسم القادم، وبعدها يتطلع إلى تحقيق خطوات أكبر».

وأضاف بيريرا: «الأجواء واضحة في العمل، وكل اللاعبين يقدمون أقصى ما لديهم داخل وخارج الملعب، ومن وجهة نظري، الجميع يقدم تضحيات كبيرة، خاصة وأننا نعلم أنه ينتظرنا موسم مليء بالتحديات الصعبة.

ونحن بدورنا لدينا الكثير من الطموحات والأهداف التي نسعى إلى تحقيقها، والمهم الحفاظ على روح الفريق، والحرص على تقديم كل ما لدينا لتحقيق الأهداف المنشودة في موسم نتوقعه صعباً على جميع الأندية المتنافسة في دوري أدنوك للمحترفين».

وعن مسيرته الرياضية، وطموحاته المستقبلية، وحياته العائلية في الإمارات، قال اللاعب البرازيلي: «عائلتي تشعر بالكثير من التقدير والاحترام في الإمارات، ونحن سعداء بالعيش على أرضها، وأشعر بالامتنان لكل الأندية التي مررت عليها، وأنا أستعد لخوض موسمي السابع مع الكرة الإماراتية، وأتمنى الوصول إلى حلمي بتمثيل المنتخب الإماراتي، وسأبذل كل الجهد لتحقيق هذا الهدف».

وكان البطائح، قد تعاقد مع البرازيلي رافائيل بيريرا، في صفقة انتقال حر في يوليو 2024، بعد نهاية عقده مع نادي العين.