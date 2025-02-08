ألفريد شرودر لـ« البيان»: النصر يحمل جينات اللعب الهجومي

رفض الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر فكرة التعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بالرغم من استمرار الأخطاء الدفاعية واهتزاز شباك فريقه في 13 مباراة متتالية.

مشيراً إلى أن الدفاع لا يتوقف على حارس المرمى والمدافعين ولاعبي الوسط بل يبدأ من المهاجمين، مثلما يبدأ الهجوم من حارس المرمى.

وأوضح شرودر أنه إذا أتيحت له فرصة ضم لاعب جديد فإنه يفضل لاعباً يملك قدرات هجومية لتعزيز الأداء الهجومي للفريق لأن النصر يحمل «جينات اللعب الهجومي» وليس الدفاعي، وقال شرودر لـ«البيان»:

نعم أتفق تماماً أننا نقبل العديد من الأهداف ولكنني سأكون سعيداً بالاستمرار على هذا الوضع لأننا حالياً نحتل المركز الثالث، ونعمل على تصحيح أداء الفريق من الناحية الدفاعية.

وأضاف: الأدوار الدفاعية لا تقتصر على حارس المرمى والمدافعين ولاعبي الوسط، من وجهة نظري تبدأ من المهاجمين أولاً، مثلما يبدأ لعب الهجوم من حارس المرمى، نقبل العديد من الأهداف ولكنني سعيد لأننا نسجل أيضاً أهدافاً كثيرة ونحن ثالث أقوى خط هجوم في الدوري، إنه أمر جيد.

ويحتل النصر المركز الثالث بـ25 نقطة في جدول الترتيب، وهو يملك ثالث أقوى هجوم بـ30 هدفاً خلف العين وشباب الأهلي ولكنه قبل في شباكه 27 هدفاً في 14 جولة، مسجلاً رقماً قريباً من الفرق التي تحتل المراكز المتأخرة مثل بني ياس (28 هدفاً) وخورفكان (29 هدفاً).

توقع

وعن رأيه في مصير لقب الدوري، أكد شرود أن شباب الأهلي الأقرب لتحقيقه قياساً على قدراته وما يملكه من جودة لاعبين وقاعدة اختيارات واسعة، إضافة إلى مدربه المتميز البرتغالي باولو سوزا، وقال شرودر لـ«البيان»:

اللقب محسوم بين شباب الأهلي والشارقة، البقية سيتنافسون لتحسين مراكزهم في جدول الترتيب، فارق النقاط بين صاحبي المركزين الأول والثاني يجعلهما في موقف جيد، ولكن شباب الأهلي هو الأقرب للقب، إنه يملك لاعبين بجودة عالية جداً وقائمة اختيارات واسعة، أرشحه لأن يكون بطل الموسم وهو يستحق.

وأضاف: الشارقة أيضاً يملك لاعبين ممتازين ومدرباً جيداً ولكن شباب الأهلي هو الأفضل في الوقت الحالي، وأعتقد أنه سيحافظ على مركزه ومستوياته لأنه يملك القدرة على ذلك.

ويحتل شباب الأهلي صدارة الترتيب بـ38 نقطة من 14 جولة مقابل 37 للشارقة في المركز الثاني من 15 جولة، ويخوض شباب الأهلي مباراة مهمة غداً ضد عجمان لحساب الجولة 15، وبإمكانه توسيع الفارق إلى 4 نقاط بينه وبين الشارقة.

وحول ما إذا كان النصر قادراً على الاحتفاظ بالمركز الثالث، أوضح شرودر أن هذا المركز مستهدف من جميع المنافسين الذين فقدوا الأمل في اللحاق بشباب الأهلي والشارقة، وهو المركز الأهم بالنسبة لهم.

مشيراً إلى أن النصر سيحاول حصد المزيد من الانتصارات وخوض مبارياته بالقطعة، وسيبذل كل طاقاته من أجل أن يصل إلى أفضل مركز متاح في جدول الترتيب.

وقال: في هذه اللحظة، نحن بعيدون جداً، عن المنافسة عن اللقب، هناك فارق بأكثر من 10 نقاط، القول بأننا نستطيع اللحاق بالمتصدرين ليس واقعياً، وأعتقد أنه يتوجب عليك كمدرب أن تكون واقعياً دائماً، هدفنا واضح وسنبذل كل جهودنا من أجل تحقيقه.

وأوضح شرودر أن مواجهة بني ياس تعد اختباراً صعباً جديداً للنصر في ظل المستويات الجيدة التي قدمها «السماوي» في الجولات الأخيرة مع مدربه الجديد، حيث إنه لم يخسر آخر 3 جولات بتعادله مع الوصل وفوزه على كلباء والجزيرة، ما يؤكد أنه فريق يتطور.

وأضاف: بصرف النظر عن مستويات المنافس، نركز على أنفسنا، علينا أن نتحلى بالتركيز وأن نستحوذ على مجريات المباراة.