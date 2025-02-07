شباب الأهلي يتحدى طموح عجمان.. والوحدة يبحث عن عودة الانتصارات أمام خورفكان

إيهاب زهدي، ياسر قاسم، طلحة عبدالله، محمد صادق

تستكمل بقية مباريات الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، غداً السبت بـ 3 مباريات، في الأولى يستقبل شباب الأهلي ضيفه عجمان على ملعب استاد راشد بدبي في الثامنة مساءً، بطموح مشترك من الفريقين بالخروج بنقاط المباراة الكاملة، إذ يهدف «الفرسان» إلى تعزيز صدارته الحالية للائحة ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، بعد استقرار الشارقة في المركز الثاني بالخسارة مساء أول من أمس، ضمن الجولة نفسها أمام مضيفه كلباء 1-2، وتوقف رصيده عند 37 نقطة.

بينما يطمح عجمان صاحب المركز الثامن برصيد 19 نقطة، إلى العودة من دبي بالفوز الأول أمام شباب الأهلي، بعد 4 مواجهات سابقة جمعت بين الفريقين هذا الموسم، وانتهت بفوز «الفرسان» في 3 مباريات، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، حيث حقق شباب الأهلي الفوز على ملعبه بهدفين نظيفين، في ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتعادلا 1-1 في لقاء الإياب على ملعب عجمان يومي 18 أغسطس و8 سبتمبر 2024 بالترتيب.

كفاءة

من جانبه، أوضح باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، أن فريقه يعرف مدى كفاءة عجمان بعدما جمعت بينهما 4 مواجهات سابقة، وأن المباراة ستكون صعبة مثل التي جمعت الفريقين بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، مضيفاً أن عجمان يقدم أداءً جيداً، ويحقق مجموعة نتائج طيبة، وقال: وقعنا على دور أول تاريخي في الدوري، بالنقاط التي تم حصدها، وبالأداء والتخصص والشغف لكسب المباريات، ونأخذ هذا الأمر كقاعدة لهويتنا لمباراة اليوم، ونحن نملك القدرة على البحث عن صناعة شخصية قوية، والحصول على فرص عديدة لتسجيل الأهداف، وهو شيء يعرف عن هويتنا.

وأضاف: نحن نركز كيف نصنع الفرص لتسجيل الأهداف أكثر من المنافس، والآن نحن في الأمام ومسؤوليتنا يجب أن تتضاعف باستمرار في كل مباراة، ولدينا الشغف المطلوب مع الروح الإيجابية للمجموعة، وهناك ملحوظة إيجابية ومهمة للجماهير واللاعبين، وهي زيادة أعداد المشجعين، وأتمنى أن يتضاعف عدد الجمهور في كل مرة، لأننا لدينا تعريف لكل ما نفعله، وهو النجاح والإصرار عليه.

بينما أكد لاعب شباب الأهلي، سعيد سليمان، أن الجميع جاهزون لمواجهة عجمان، متمنياً أن يوفق مع بقية زملائه، في تحقيق النتيجة التي تسعد الجماهير، وقال: استعددنا جيداً لمواجهة عجمان، وهي مباراة مهمة بالنسبة لنا، خاصة وأنها ستقام على أرضنا ووسط جماهيرنا.

فوز

على جانب آخر، يدخل عجمان المباراة بمعنويات جيدة بعد تحقيقه الفوز في آخر 3 مباريات رفع بها رصيده للنقطة 19 متقدماً للمركز الثامن في جدول الترتيب، ويطمح الفريق إلى كسر الحاجز في مواجهاته مع شباب الأهلي التي تعددت هذا الموسم حيث تقابلا 4 مرات، فاز الأهلي ذهاباً في الدور الأول لكأس «ADIB» وتعادلا إياباً في ملعب عجمان، كما فاز شباب الأهلي في الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين وكرر الفوز قبل أسبوعين في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويعول عجمان على المستوى الجيد الذي قدمه في المباريات الأخيرة وثقة لاعبيه المستمدة من النتائج، لا سيما بعد الفوز على فريقين كبيرين «العين والوحدة»، وخاض الفريق تدريبات يومية بعد فترة راحة قصيرة منحها المدرب غوران للاعبين بعد الفوز على الوحدة، واطمأن الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين بعد 5 تمارين للمباراة، ويغيب عن صفوف الفريق لاعبه فيكتور بداعي الإيقاف وإسماعيل مؤمن بسبب الإصابة، عدا ذلك يتواجد جميع اللاعبين وفي جاهزية مثالية.

وأكد المدرب غوران أن المباراة تعتبر صعبة أمام منافس قوي، وكل فريق يعرف منافسه بشكل جيد من خلال المواجهات الأربع السابقة، وقال: هي المباراة الخامسة مع شباب الأهلي هذا الموسم، نعرفه جيداً ونعرف كيف يلعب وأجرينا التحليلات كثيراً في مواجهاتنا السابقة معه، أعتقد جميع اللاعبين أنهم مستعدون للمباراة والفريق جاهز بشكل جيد.

تحضيرات

في اللقاء الثاني، يستضيف العين صاحب المركز الرابع «23 نقطة» في الخامسة والثلث من مساء اليوم السبت باستاد هزاع بن زايد، فريق البطائح صاحب المركز الثاني عشر «11 نقطة»، في مباراة يهتم الفريقان بتحصيل نقاطهما لتحسين مراكزهما على لائحة الترتيب، فالعين يتطلع للوصول إلى المركز الثالث، بينما يسعى البطائح للتقدم خطوة إلى الأمام بحثاً عن الأمان.

وأكمل العين تحضيراته تحت قيادة مدربه الجديد الصربي فلاديمير ايفيتش، الذي تعاقد معه النادي قبل ثلاثة أيام خلفاً للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، وحرص المدرب الجديد على التأكد من جهوزية اللاعبين، واكتشاف قدراتهم لوضع سياسته التدريبية التي سيعتمدها للفريق من خلال إخضاعهم إلى تمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ التكتيك وأسلوب اللعب، وهذه هي المباراة الرسمية الأولى له وتأمل جماهير الأمة العيناوية في أن يعيد للفريق قوته ومستواه المعروف عنه خلال الفترة المقبلة، ليظهر بصورة تناسب تاريخ الزعيم في مونديال العالم المقرر في يونيو المقبل بالولايات المتحدة، وذلك بعد أن خرج الفريق تقريباً من المنافسة على جميع بطولات هذا الموسم.

سعادة

وعبر الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، عن سعادته بتولي قيادة العين، وقال: خلال التدريبات التي تسبق مباراتنا مع البطائح أقدمنا على شرح أفكارنا وتطبيق سياستنا وواثقون بأننا سنحقق التقدم المطلوب بتضافر جهود الجميع، خصوصاً وأن العين فريق كبير لا يرضى بالخسارة وهو الأمر الذي يوافق سياستي التدريبية ولذلك سنعمل وفق استراتيجية واضحة من أجل تحقيق النتائج المأمولة.

وأكد المدرب إلمامه بمعلومات جيدة عن الدوري الإماراتي، موضحاً أن هناك عدداً كبيراً من المدربين واللاعبين الصرب الذين نشطوا فيه، وقال: أتيحت لي فرصة التحدث مع عدد من المدربين وجمع معلومات موثوقة حول المسابقات المحلية بالإمارات، خلال معسكر تحضيري أقمناه سابقاً بالدولة، والآن ما يهمني هو التركيز والعمل الجاد للتكيف بسرعة مع الأجواء لتحقيق الأهداف المطلوبة في الاستحقاقات المقبلة، وأعد جمهور العين بالاجتهاد من أجل تقديم أفضل ما لدينا لإسعادهم.

مغادرة

في المقابل، يسعى البطائح إلى الابتعاد عن منطقة الخطر، ومغادرة المركز 12 الذي يتواجد فيه الفريق حالياً برصيد 11 نقطة، على الرغم من صعوبة المهمة أمام العين، وأكد المدرب الإيراني فرهاد مجيدي للاعبي البطائح، أهمية بذل أقصى جهد، والتركيز طوال زمن المباراة سعياً للعودة بنتيجة إيجابية بعدما تحسنت عروض ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة، ونجح في جمع 7 نقاط آخر 5 مباريات، بالتعادل خارج الديار مع بني ياس 1-1، والفوز على الوحدة 2-0، والفوز على أرضه أيضاً على العروبة 1-0، وطالبهم بنسيان الخسارة في الجولة الماضية أمام ضيفهم شباب الأهلي 1-3، مؤكداً ثقته الكبيرة بقدرات لاعبي البطائح، وإصرارهم على إسعاد جمهورهم.

انتصارات

في اللقاء الثالث، يبحث الوحدة عن استعادة لغة الانتصارات عندما يستضيف خورفكان عند الساعة الثامنة مساء، على استاد آل نهيان بأبوظبي، وتعرض الوحدة إلى الهزيمة في آخر مباراتين في الدوري، وحصد نقطة واحدة في آخر ثلاث مباريات، عندما تعادل مع الجزيرة ثم خسر مباراتين متتاليتين أمام البطائح وعجمان، ابتعد بسببها عن المنافسة على الصدارة وفقد المركز الثالث وتراجع إلى المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

ويدخل الوحدة المباراة بعدما أجرى صفقة وحيدة حتى الآن في ميركاتو الشتاء بالتعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي الإيراني محمد قرباني والذي قد يكون أحد خيارات المدير الفني في مباراة اليوم.

وقال السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب الوحدة إن مواجهة خورفكان صعبة بالنسبة لفريق، وندرك أهمية النتائج السابقة وتأثيرها على مستوى الفريق، ونسعى لتصحيح المسار وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

وأبدى سعادته بالتعاقد مع الوافد الجديد محمد قرباني، مؤكداً أنه لاعب مميز وينتظر منه تقديم الإضافة للفريق.

نتائج

من جهته، يتطلع خورفكان إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الوحدة، ويدرك المدرب الوطني عبدالمجيد النمر المدير الفني لفريق خورفكان أهمية حصد العلامة الكاملة والعودة من ملعب آل نهيان بكامل الزاد لكن المهمة لن تكون سهلة على نسور الخور في العاصمة أبوظبي على الرغم من أن الوحدة ليس في أفضل أحواله مما يزيد من حرارة وصعوبة اللقاء، وكان خورفكان قد فرط في فوز كان في المتناول خلال الجولة الماضية أمام العين الذي عاد من بعيد حول تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى تعادل مثير 2-2، ويحتل خورفكان المركز العاشر برصيد 15 نقطة ووضعية الفريق لا تزال خطرة وضمن الفرق التي يهددها خطر الهبوط لدوري «الهواة».

بدوره، حذر عبدالمجيد النمر لاعبي فريقه من خطورة الوحدة، داعياً إلى ضرورة التركيز والحذر غداً وقال: يجب ألا تخدعنا نتائج الوحدة الأخيرة في الدوري، مشيراً إلى الفريق المضيف يظل قوياً خصوصاً خلال المواجهات التي يخوضها على أرضية ملعبه، لافتاً إلى أن فريقه استعد بشكل جيد للمباراة، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية تبعد فريقنا خطوة من مراكز الهبوط، ودعا النمر جمهور «الخور» إلى ضرورة مؤازرة الفريق، مشيراً إلى أن وقفة الجمهور تمثل حافزاً مهماً للاعبين.