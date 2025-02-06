8 إقالات لمدربي «المحترفين» في 14 جولة

شهد الموسم الحالي 8 إقالات وسط مدربي أندية دوري المحترفين حتى نهاية الجولة 14 من بطولة الدوري، والتي بدأت بإقالة كايو زاناردي من تدريب دبا الحصن، وانتهت برحيل جارديم، أول من أمس، عن تدريب العين، وأثبتت 5 تجارب صحة القرارات، التي اتخذتها إدارات الأندية حتى الآن، بعد أن حقق المدربون الجدد نتائج أفضل من الذين تم اعفاؤهم، باستثناء السلوفيني داركو ميلانيتش، مدرب الوحدة الحالي، والذي تراجعت نتائج «العنابي» أكثر عن السابق تحت قيادته، بينما ينتظر العروبة تحديد المدرب الجديد، ويقف مدرب العين على الخط قبل بداية مهمته الرسمية.

1 يعتبر البرازيلي كايو زاناردي أول ضحايا الموسم، والذي تمت إقالته من تدريب دبا الحصن عقب نهاية الجولة الخامسة بعد تلقي الفريق 5 هزائم، ليرحل بدون رصيد، وخلفه المدرب المواطن، حسن العبدولي، الذي حقق نجاحاً لافتاً بالحصول على 9 نقاط في 9 مباريات مع تطوير الأداء.

2 ثاني الضحايا كان الأرجنتيني كريسبو، مدرب العين السابق، والذي قاد الفريق في 6 مباريات، وأحرز 8 نقاط فقط، وتولى المهمة بديلاً له البرتغالي جارديم، الذي أحرز 15 نقطة في 8 مباريات، ما يؤكد «حسابياً» أنه تحصل على عدد نقاط أكثر، لكنها لم تشفع له، إذ أقيل لاحقاً.

3 أقال خورفكان، الروماني دانييل ايسايلا، عقب نهاية الجولة السابعة، بعد إحراز 7 نقاط تحت قيادة مدربه السابق، وتولى المهمة المدرب المواطن عبد المجيد النمر، الذي قاد الفريق في 7 مباريات سابقة، وحصل على 8 نقاط منحته الأفضلية.

4 أعفى الوحدة المدرب النروجي روني دايلا، عقب الجولة العاشرة في وقت كان فيه الفريق يمتلك 18 نقطة، وخلفه السلوفيني داركو ميلانيتش، في 4 مباريات سابقة، حصل خلالها على 4 نقاط فقط،لتكون نتائج المقال أفضل من المدرب الحالي.

5 أفضل قرارات الإقالة كانت في بني ياس بإعفاء البرتغالي جواو بيدرو، الذي حصل على 8 نقاط فقط في 11 مباراة، وذلك بعد أن حقق بديله الروماني دانييل ايسايلا، نجاحاً باهراً بحصوله على 7 نقاط في 3 مباريات.

6 أعفى البطائح الكرواتي جوران توميتش، بعد تجربة غير موفقه، قاد فيها الفريق في 11 مباراة، وحصل على 5 نقاط، وتولى المهمة الإيراني فرهاد مجيدي، في مباراتين، خسر واحدة، وفاز في مباراة، وسبقه مساعد المدرب في الإشراف على مباراة.

7 أما سابع قرارات الإقالة كانت في العروبة بإعفاء البرتغالي برونو بيريرا بعد 13 مباراة، وحصوله على 3 نقاط فقط، وتم تكليف مساعده البرازيلي اندريا جاسمينز، «مؤقتاً» في المباراة السابقة إلى حين اختيار المدرب الجديد.

8 أحدث وآخر التعديلات الفنية كانت في نادي العين، الذي أنهى تعاقده مع البرتغالي جارديم، بنهاية الجولة 14، وتعاقد النادي مع بديله الصربي فلاديمير ايفنيتش، الذي يقف متأهباً لخوض تجربته الجديدة، ليتم الحكم عليها لاحقاً.