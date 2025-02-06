كلباء والشارقة.. الأخطاء ممنوعة في افتتاحية الجولة 15 للدوري

محمد فضل وياسر قاسم

يحل فريق الشارقة وصيف دوري أدنوك للمحترفين ضيفاً على جاره كلباء، ضمن افتتاحية مواجهات الجولة 15 من دوري المحترفين، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، ورفع لاعبو كل فريق شعار الفوز، والابتعاد عن الأخطاء خلال زمن اللقاء، ويتطلع كلباء لاستعادة نغمة الانتصارات، بعد تلقيه الهزيمة في الجولة قبل الماضية أمام بني ياس، والتعادل مع الوصل في افتتاحية مباريات مرحلة الإياب بنتيجة 1-1، ويدرك الجهاز الفني للنمور بقيادة المدرب الصربي، فوك رازوفيتش، صعوبة مواجهة الشارقة الطامح لاستزاد صدارة المسابقة، ولو بشكل مؤقت، بعد أن استقرت مقدمة الدوري في عرين شباب الأهلي المتفوق على دبا الحصن بنتيجة 3 - 0، وربما يدفع مدرب كلباء باللاعب علي سالمين المعار من نادي الوصل لصفوف كلباء، ويحتل كلباء المركز التاسع برصيد 18 نقطة، وخسر مواجهة الذهاب أمام الشارقة بهدف دون رد.

تبدو صفوف الفريق الشرقاوي مكتملة باستثناء غياب قائده وقلب دفاعه، شاهين عبدالرحمن، بداعي تراكم الإنذارات، واستعد الفريق للمباراة بسلسلة من التدريبات اليومية قبل التوجه لمدينة كلباء.

فرصة مثالية

ووصف المدرب رازوفيتش، المدير الفني لفريق كلباء مباراة الشارقة بالمهمة، خصوصاً أنها تجمع كلباء بفريق ينافس للفوز بدرع الدوري، لافتاً إلى أن المباراة تعتبر فرصة مثالية للاعبين، لتقديم أفضل ما عندهم، والظهور بمستوى مشرف أمام الشارقة، معرباً عن أمله بأن نلعب مباراة جيدة، وثقتي كبيرة بكل أفراد النمور، وعلينا أن نكون أكثر ثقة وإيماناً بقدراتنا الفنية والبدنية في الملعب لتحقيق النتيجة، التي ترضي جمهور وعشاق النادي، وتابع: «اعتباراً من مباراة اليوم، وفي المواجهات المقبلة من المسابقة سيظهر لاعبو الفريق إمكاناتهم، وذلك من أجل حصد مزيد من النقاط».

ولم يخف كوزمين مدرب الشارقة شعوره بصعوبة المهمة في كلباء، خلال تعليقه على المباراة، حيث وصف منافسه بالفريق القادر على مزج المهارة مع خطة اللعب، وقال تفصيلاً: «مبارياتنا مع كلباء دائماً ما تكون صعبة، فريق صعب يمزج المواهب الفردية مع طريقة اللعب بشكل جيد، بالنسبة لنا نتعامل مع كل مباراة كـنهائي، علينا العمل بجدية، ونبتعد عن أي نوع من الاسترخاء حتى نستطيع الحصول على مزيد من النقاط، والاستمرار في نفس طريق الانتصارات، ثقتي كبيرة باللاعبين».

وختم كوزمين: «إذا أردنا النجاح فلا بد من التغلب على الضغوط، لا يوجد عمل بدون ضغوط، جميع الفرق التي تنافس في المقدمة تواجه الضغوط، والعبرة بالتغلب عليها، نحاول الفوز، لنفرح الجميع في النادي وجمهوره».