الإيراني سامره ينضم لعضوية اللجنة الفنية للبطائح

أعلن نادي البطائح عن انضمام اللاعب الدولي الإيراني السابق علي سامره لعضوية اللجنة الفنية بالنادي التي يترأسها جاسم محمد الدوخي، وتضم في عضويتها كلاً من: ناصر سعيد الطنيجي رئيس اللجنة الإعلامية، وعبدالعزيز المازمي مشرف الفريق الأول والرديف، والدكتور عماد مختار المدير التنفيذي، وأحمد النقبي المدير الرياضي.

حضر توقيع عقد انضمام سامره للجنة الفنية، محمد عبدالله بن حليس الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، فيما قال الدوخي إن انضمام سامره يعد مكسباً لما يتمتع به من خبرة فنية طويلة لاعباً ومدرباً، وقال إن سامره يتمتع بسيرة ذاتية مميزة، حيث عمل مدرباً في الفئات السنية بنادي الاستقلال لمدة 10 سنوات، واكتشف العديد من المواهب، كما عمل مدرباً لنادي مس كرمان لموسم واحد.