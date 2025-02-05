اتحاد الكرة يسلم 31 حكماً الشارة الدولية لعام 2025

سلم اتحاد الإمارات لكرة القدم الشارة الدولية للحكام الدوليين لعام 2025 في حفل أقيم السبت الماضي، في مقر الاتحاد بدبي، بحضور سالم علي الشامسي، رئيس لجنة الحكام، وهاني بلان، نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي، وماسيمو بوساكا، مدير إدارة الحكام بالفيفا.

ضمت قائمة الحكام الدوليين للعام الجاري، 6 حكام ساحة، و9 حكام مساعدين، و4 حكمات، و3 حكام لكرة قدم الصالات، واثنين لكرة القدم الشاطئية، بالإضافة لـ 7 حكام لتقنية الفيديو المساعد.

وقال سالم علي الشامسي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة: «اليوم نجدد ثقتنا الكبيرة في الحكم الإماراتي الذي يسطر نجاحات عديدة في إدارة مباريات المسابقات المحلية والقارية والدولية».