جارديم قاد العين بنصف عقل.. والآمال معقودة على المدرب الجديد

لم يكن تراجع نتائج وأداء العين خلال الفترة الماضية هو السبب الوحيد الذي عجَّل برحيل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه قيادة الجهاز الفني للفريق البنفسجي، فمع اعترافه بأنه لم يُضِف جديدًا للفريق، يبدو أن المدرب (الفنزويلي الأصل) البرتغالي الجنسية كان يحن للعمل في أمريكا اللاتينية منذ فترة طويلة، وهو ما يفسر فتحه خط تفاوض مع نادي كروزيرو البرازيلي منذ فترة، حسب ما تواردته تقارير إعلامية أكدت أن الرئيس التنفيذي للنادي البرازيلي، ألكسندر ماتوس، اجتمع هاتفيًا مع جارديم وناقش معه متطلبات عقده، كما أبدت أندية برازيلية أخرى اهتمامها بالحصول على خدماته، وهو ما يؤكد أنه كان يعمل مع العين بنصف عقل ونصف قلب وبلا تركيز، قبل أن تعلن إدارة شركة الكرة العيناوية إنهاء التعاقد معه وطاقمه الفني المعاون، لتصبح آمال العيناوية معقودة على المدرب الجديد الصربي فلاديمير إيفيتش، الذي سيباشر عمله مع الفريق اليوم الأربعاء.

إخفاق محلي وآسيوي

وإذا كان جارديم (50 عامًا)، الذي عمل سابقًا كمدرب كرة يد، قد اعترف بأنه لم يقدم الإضافة الفنية المأمولة للعين على المستوى الآسيوي فقط، فإنه بذلك يقول نصف الحقيقة، إذ كان الإخفاق على المستويين المحلي والآسيوي، حسب ما تشير إليه نتائجه وأرقامه خلال الفترة التي قاد فيها الفريق البنفسجي. إذ إنه يُعتبر الأقل حصادًا للنتائج الجيدة مقارنة بسلفيه الهولندي ألفريد شرودر، والأرجنتيني هيرنان كريسبو، فخلال 14 مباراة، فاز في خمس فقط، وتعادل في أربع، وخسر خمسًا، واستقبل العين تحت قيادته 20 هدفًا بمعدل أكثر من هدف في كل مباراة، وخرج من جميع البطولات المتاحة، بداية من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس رئيس الدولة، وأخيرًا من مرحلة الدوري بمسابقة أبطال آسيا للنخبة، وحاليًا يحتل المركز الرابع في لائحة ترتيب الدوري بفارق 14 نقطة عن الصدارة.

4 مدربين في عام ونصف

وبرحيل جارديم والتعاقد مع المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، يكون العين قد تعاقد خلال عام ونصف مع أربعة مدربين، بداية من الهولندي شرودر، الذي تعاقد معه النادي في مايو 2023، قبل أن يفك ارتباطه بعد ستة أشهر، وتحديدًا في نوفمبر من نفس العام، ليتعاقد مع المدرب الأرجنتيني كريسبو في 9 نوفمبر 2023، ثم ينهي التعاقد معه في 6 نوفمبر 2024، لتبدأ مرحلة جارديم، الذي رحل عن الفريق أمس الأول بعد ثلاثة أشهر فقط.

المدرب رقم 54 في تاريخ العين

وأصبح المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش هو المدرب رقم 54 الذي يتولى قيادة العين في تاريخه، ورقم 22 في عهد الاحتراف، وأول صربي يشرف على تدريب الفريق البنفسجي منذ تأسيسه. يتمتع إيفيتش بسيرة ذاتية جيدة في مشواره التدريبي، إذ حصل على خمسة ألقاب مع خمسة فرق تولى تدريبها. ورحب النادي بالمدرب الجديد وطاقمه الفني المعاون، المؤلف من الصربي ميلوس فيسيلينوفيتش، مساعد المدرب، والإيطالي ماتيو لومباردو، مساعد المدرب والمدير الفني لأكاديمية الكرة ومدرب فريق تحت 23 سنة، واليوناني نيكولاس أماناتيديس، مدرب اللياقة البدنية، واليوناني شيرستوس كيليبيكس، مدرب حراس المرمى.