العين يعلن رحيل جارديم بعد الإقصاء الآسيوي.. والتعاقد مع الصربي إيفيتش

أعلن نادي العين رسميًا رحيل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم عن قيادة الفريق، وذلك عقب الخروج من دوري أبطال آسيا للنخبة، إثر الخسارة أمام الريان القطري في آخر جولات مرحلة الدوري.

وجاء في بيان النادي عبر منصة "إكس": "توصلت شركة نادي العين إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم وطاقمه الفني يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، مع توجيه الشكر والتقدير للمدرب على جهوده خلال الفترة الماضية، متمنين له التوفيق في مسيرته القادمة".

وكان جارديم قد تولى تدريب العين في نوفمبر الماضي، خلفًا للأرجنتيني هرنان كريسبو، بهدف تحسين نتائج الفريق، إلا أن التراجع في الأداء والخروج من البطولة القارية عجل بقرار إنهاء التعاقد.

وفي الوقت ذاته، أعلن نادي العين رسميًا عن تعاقده مع المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش لقيادة الفريق خلفًا لجارديم، بعقد يمتد لموسم ونصف، وأوضح النادي أن المدرب الجديد سيصل إلى الإمارات مساء اليوم، على أن يبدأ مهمته مع الفريق بقيادة التدريبات غدًا الأربعاء استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.