5 أسباب تفرض نسقاً بطيئاً على سوق الانتقالات الشتوية

ما زال سوق الانتقالات الشتوية الحالية يشهد نسقاً بطيئاً على الرغم من دخوله الأسبوع الثالث، وتتجه الأنظار نحو الأسبوع الأخير الذي من المتوقع أن يسجل ارتفاعاً في عدد الصفقات، في ظل حاجة بعض الأندية لدعم صفوفها قبل غلق باب التسجيل الثلاثاء المقبل، بهدف تعزيز حظوظها سواء في المنافسة محلياً أو في المسابقات الخارجية مثل شباب الأهلي والشارقة والوصل أو ضمان البقاء بالنسبة للفرق التي تحتل المراكز المتأخرة في جدول الترتيب.

وتقف 5 أسباب رئيسة وراء هذا الهدوء الذي يسيطر على سوق الانتقالات، أولها قلة الخيارات المطروحة أمام الأندية في هذه الفترة من الموسم، وقصر المدة المفتوحة للانتقالات بخلاف الفترة الصيفية، وكذلك ارتباط أغلب اللاعبين بعقود حتى نهاية الموسم، ورفض اللاعبين الانتقال بعقود مدة 5 أو 6 أشهر، وأبرز الأسباب وآخرها يتعلق بالصعوبات المالية التي تواجهها بعض الأندية والتي فرضت عليها الاكتفاء بتعاقدات الصيف.

وأبرمت أندية المحترفين 16 صفقة فقط، منذ فتح باب الانتقالات 15 يناير الماضي، منها 5 صفقات ارتبطت بشكل مباشر بالوصل وتشمل تعاقده مع البرازيلي جواو بيدرو القادم من التعاون السعودي وانتقال السويسري هاريس سيفيروفيتش إلى النصر، وعلي سالمين إلى اتحاد كلباء، إضافة إلى تعاقده مع الحارس المغربي أنس الزنيتي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى يونيو من سنة 2025، بهدف تعزيز صفوفه في مسابقة «دوري أبطال آسيا للنخبة»، كما أعاد الوصل قيد الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي لاعب الوسط إلى قائمة الفريق الأول بدلاً عن الصربي سردان.

وأكد العراقي نجم محمد وكيل اللاعبين، أن هناك العديد من الأسباب التي تتحكم في سوق الانتقالات الشتوية وفرضت هذا الهدوء ومن بينها ندرة الخيارات المطروحة أمام الأندية بسبب ارتباط أغلب اللاعبين بعقود مستمرة حتى نهاية الموسم أو مواسم أخرى، إضافة إلى أن الأندية لا تقوم بتغيير لاعبيها في هذه الفترة إلا للضرورة سواء بسبب الإصابة أو اللاعب الذي ظهر بمستويات غير مرضية في الدور الأول.

وأوضح نجم محمد أن بعض الأندية تواجه صعوبات مالية ما دفعها إلى الاكتفاء بتعاقدات الصيف وتجنب الدخول في سوق الانتقالات وبعضها الآخر خرج من المنافسة من جميع المسابقات وبذلك ليس لديه أهداف يسعى لها، مشيراً إلى أن هناك أسباباً أخرى فرضت هذا الهدوء مثل رفض اللاعبين التوقيع على عقود قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر، فيفضلون الاستمرار مع أنديتهم الحالية.

وتوقع نجم أن يكون الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات ساخناً، إذ تحرص أندية مثل الشارقة وشباب الأهلي والوصل على تعزيز صفوفها بلاعبين جدد لأنها لا تزال في قلب المنافسة في غير بطولة سواء محلية أو خارجية، إضافة إلى الأندية التي تصارع من أجل البقاء مثل دبا الحصن والعروبة، وقال: ترتبط التعاقدات الشتوية بالأهداف التي تسعى الأندية لتحقيقها في ما تبقى من الموسم، وعلى سبيل المثال، الأندية التي ما زالت في قلب المنافسة في الألقاب ستقوم بتعزيز صفوفها بلاعبين جدد، وأتوقع أن نشهد أسبوعاً ساخناً من التعاقدات قبل غلق باب التسجيل.

وصرح نجم أن بوصلة الأندية في الفترة الحالية تتجه نحو اللاعبين المقيمين لعدة عوامل لأنهم أقل تكلفة ومردودهم جيد في الملعب.

16 صفقة

تشمل قائمة الصفقات التي تم الإعلان عنها حتى الآن تعاقد عادل تاعرابت مع الشارقة، وتعاقد الوصل مع جواو بيدرو ومع الحارس المغربي أنس الزنيتي وإعادة قيد الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي بدلاً عن الصربي سردان، وتعاقد النصر مع المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش، وضم الجزيرة المغربي إلياس الكريمي حتى يونيو من سنة 2029، وتعاقد عجمان مع عبدالله عباس قادماً من النصر بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، وضم البحريني علي مدن بدلاً عن التونسي هيكل الشيخاوي، وتعاقد دبا الحصن مع خالد جلال ومسعود سليمان من خورفكان، وضم خورفكان المهاجم المغربي طارق تيسودالي قادماً من باوك اليوناني والبرتغالي ايلتون بوا مورتي جناح قيصر سبور التركي في المقابل استغنى عن مهاجمه البرازيلي بيدرو هنريكي، وتعاقد العروبة مع المصري محمود صابر في فئة المقيمين واتفق مع الجناح النيجيري سولومون أوتابور.