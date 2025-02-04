النصر يلتقي ظفار العماني في «أبطال الخليج» اليوم

يلتقي النصر مع ظفار العماني اليوم عند الساعة السادسة والربع بتوقيت الإمارات، على استاد مجمع السعادة، في مدينة صلالة، ضمن «الجولة الخامسة» في المجموعة الأولى لدوري أبطال الخليج للأندية 2024 - 2025، والتي تشهد أيضاً مواجهة أهلي صنعاء اليمني ودهوك العراقي على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة.

ويحتل النصر صدارة المجموعة الأولى بـ 10 نقاط، وضمن تأهله إلى نصف النهائي، فيما يحتل دهوك العراقي المركز الثاني بـ5 نقاط، وظفار العماني في المركز الثالث بـ 4 نقاط، ويحتل أهلي صنعاء المركز الأخير بـ3 نقاط.

ويتأهل فريقان من كل مجموعة في «أبطال الخليج»، إلى الدور نصف النهائي، حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، فيما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، على أن تقام المباراة النهائية في 25 أبريل 2025.

وتعد المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للعميد لكنه يطمح لتعزيز صدارته والحفاظ على سجله دون خسارة في البطولة.

ومن المتوقع أن تسجل تشكيلة النصر الظهور الأول للمهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش في البطولة الخليجية، في المقابل يغيب عن الثنائي حسين مهدي والمهاجم غابياديني.