جارديم يرفض الحديث عن رحيله ويعترف بأنه لم يضف جديدًا للعين

رفض المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم الإجابة على سؤال يتعلق برحيله عن العين، وقال إنه هنا ليتحدث عن المباراة وليس عن رحيله أو بقائه، وذلك في إطار رده على سؤال الإعلام خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة الفريق أمام الريان القطري مساء اليوم، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي خسرها الفريق البنفسجي 1-2 ليودّع البطولة القارية من مرحلة الدوري.

وكانت أنباء قد تواترت عن رحيل المدرب البرتغالي إلى فريق نادي كروزيرو، الذي ينشط في الدوري البرازيلي لكرة القدم، خلفًا للمدرب فرناندو دينيز، الذي تمت إقالته من منصبه كمدير فني للفريق البرازيلي الأسبوع الماضي.

واعترف جارديم بأنه لم يفلح في تقديم الإضافة الفنية المأمولة للعين في البطولة الآسيوية، لكنه حقق تقدمًا على مستوى بطولة الدوري بعد صعود الفريق إلى المركز الرابع على لائحة الترتيب، لافتًا إلى أن العين ظل يعاني في مسابقة الدوري خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، وحاول بكل جهده أن يحدث تغييرًا، لأنه يعرف أنه نادٍ كبير ومطالب بالألقاب.

وعن الخسارة أمام الريان القطري ووداع البطولة الآسيوية، أوضح جارديم أن المباراة كانت متوازنة، لكن الفريق ارتكب أخطاء دفاعية كبيرة قادت إلى الخسارة. أما بشأن خروج لابا من التشكيلة الأساسية رغم أنه أجرى الإحماء، فقد بيّن المدرب البرتغالي أن اللاعب تدرب بصورة جيدة، لكنه أخبر الجهاز الفني منذ أمس بأنه يعاني من إصابة عضلية، ولم يشأ إشراكه في المباراة.