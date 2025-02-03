انتهاء موسم الإيطالي غابياديني مع النصر



خسر النصر جهود مهاجمه الإيطالي مانولو غابياديني لمدة لا تقل عن 3 أشهر، ما يعني منطقياً انتهاء موسمه مع الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة العروبة ضمن منافسات الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين الجمعة الماضي.

ونشر النصر بياناً عن غياب مهاجمه الإيطالي في الفترة المقبلة، جاء فيه: أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها لاعبنا مانولو غابياديني إصابته بتمزق من الدرجة الثالثة في العضلة الضامة اليمنى، وذلك إثر تعرضه للإصابة خلال مباراة النصر والعروبة.

وأضاف البيان: من المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي سيبعده عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أطيب تمنياتنا له بالشفاء العاجل والعودة سريعاً للملاعب.

شارك غابياديني في 15 مباراة مع النصر في جميع المسابقات المحلية هذا الموسم وسجل 4 أهداف، وهو هداف الفريق في الموسم الماضي في الدوري بـ11 هدفاً و4 تمريرات حاسمة.