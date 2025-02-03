النصر يضم السويسري هاريس سيفروفيتش لقائمة دوري أبطال الخليج

غادر النصر، مساء أمس، إلى سلطنة عمان استعداداً لمواجهة ظفار، ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال الخليج، مساء يوم غد، وضمت القائمة 23 لاعباً، من بينهم المهاجم السويسري هاريس سيفروفيتش، وراشد عيسى لاعب فريق تحت 23 عاماً، فيما غاب الإيطالي، مانولو غابياديني، بداعي الإصابة، التي تعرض لها أمام العروبة في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، كما غاب عن رحلة العميد لاعب خط الوسط حسين مهدي.

ويحتل النصر صدارة المجموعة الأولى بـ 10 نقاط، وضمن تأهله إلى نصف النهائي، فيما يحتل دهوك العراقي المركز الثاني بـ5 نقاط، وظفار العماني في المركز الثالث بـ 4 نقاط، ويحتل أهلي صنعاء المركز الأخير بـ3 نقاط.

ووصلت بعثة النصر، مساء أمس، إلى صلالة، ويجري الفريق مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب السعادة الرياضي.