جارديم يحزم حقائب الرحيل عن العين.. وإيفيتش أبرز المرشحين

ربما كانت المباراة التي يخوضها فريق العين مع الريان القطري اليوم هي الأخيرة للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، التي يقود فيها الفريق البنفسجي، بعد أنباء تؤكد رحيله عن «الزعيم» إلى فريق نادي كروزيرو البرازيلي، خلفاً للمدرب فرناندو دينيز، الذي تمت إقالته من منصبه كمدير فني للفريق البرازيلي الأسبوع الماضي. وفيما لم يتسن الحصول على تأكيدات رسمية من مسؤولي نادي العين بخصوص بديل المدرب جارديم في حال رحيله علمت «البيان» أن هناك ثلاثة أسماء مرشحة لقيادة فريق العين، خلال الفترة المقبلة، أبرزها المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش «47 عاماً»، ولربما سيكون موجوداً في مدرجات استاد هزاع بن زايد، خلال مباراة اليوم، كما رشحت أسماء الجزائري جمال بلماضي، والروماني رازفان لوشيسكو، كبدلاء محتملين، ليتولى أحدهم تدريب الفريق.

إخفاق

وأخفق المدرب جارديم في تقديم الإضافة الفنية المنتظرة للزعيم العيناوي، إذ استمر التراجع على مستوى الأداء والنتائج على غرار فترة سلفه المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، فبعد توليه قيادة الفريق رسمياً في نوفمبر من العام الماضي، وخلال 13 مباراة أشرف فيها على الفريق حقق الفوز في 5، وتعادل في 4، وخسر 4، محققاً أقل نسبة فوز مقارنة بآخر مدربين تعاقبا على تدريب الفريق «شرودر، كريسبو»، وخرج العين رسمياً من 3 بطولات وهي مسابقتا مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس رئيس الدولة، وقبلهما كأس القارات، فيما يحتل المركز الرابع على لائحة ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين برصيد 23 نقطة من 14 مباراة، وبفارق 14 نقطة عن المتصدر، فضلاً عن تراجع حظوظه للحد الأدنى في التأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة باحتلاله المركز قبل الأخير لمجموعة غرب القارة برصيد نقطتين فقط من 6 مباريات.

تعاقد

وفي حال تعاقد العين مع المدرب، فلاديمير إيفيتش، سيكون أول مدرب صربي يتولى مهمة تدريب العين في تاريخ النادي، وهو المدرب الثالث، الذي يتولى تدريب الفريق خلال عام ونصف العام، بعد الهولندي ألفريد شرودر، الأرجنتيني هيرنان كريسبو، ويملك المدرب الذي تولى قيادة فرق أوروبية عدة مثل واتفورد الإنجليزي، وباوك سالونيكا اليوناني، وبارتيزان الصربي، سجلاً مميزاً، ويملك خبرة واسعة في مشواره التدريبي، وتوج بخمس بطولات مع الفرق التي دربها، إلى جانب جوائز فردية عدة.

مهمة

وقياساً على واقع العين حالياً بعد خروجه من أغلب بطولات الموسم ستنحصر مهمة إيفيتش «حال التعاقد معه رسمياً» في تجهيز الفريق وقيادته في بطولة كأس العالم للأندية المقررة يونيو المقبل بالولايات المتحدة، والتي يشارك فيه العين بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا الموسم الماضي، وفي حال نجح الفريق في الصعود لثمن نهائي النخبة الآسيوية سيكون هذا تحدياً آخر للمدرب لكتابة اسمه في سجل أميز المدربين، الذين قادوا الفريق البنفسجي منذ تأسيسه.