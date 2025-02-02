ليفركوزن يفوز بعشرة لاعبين على هوفنهايم ليواصل مطاردة الصدارة

فاز باير ليفركوزن 3-1 على ضيفه هوفنهايم المهدد بالهبوط ليظل متأخرا بفارق ست نقاط عن بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد.

وتعافى بطل ألمانيا بعد تعادل محبط 2-2 أمام مضيفه رازن بال شبورت لايبزيج في الجولة الماضية، ليظل في المركز الثاني وله 45 نقطة. وتجمد رصيد هوفنهايم عند 18 نقطة في المركز 15 متقدما بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.

وافتتح ليفركوزن التسجيل بعد 15 دقيقة عندما استغل فيكتور بونيفاس، العائد من الإصابة، تمريرة من أليخاندرو جريمالدو داخل منطقة الجزاء وسدد في الزاوية البعيدة لشباك الحارس لوكا فيليب.

وضاعف جيريمي فريمبونج النتيجة بعد خمس دقائق فقط بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة بعد تمريرة رائعة من أليكس جارسيا. وجعل البديل باتريك شيك النتيجة 3-صفر في الدقيقة 51 بتسديدة رائعة في الزاوية اليمنى العليا.

وأثناء ضغط صاحب الأرض لزيادة الفارق، تعرض لضربة قوية بعد طرد جريمالدو لتدخله العنيف على ماريوس بولتر ما كلفه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 61.

وسجل جيفت أوربان، بعد لحظات من مشاركته، هدف الفريق الزائر الوحيد في الدقيقة 62 بتسديدة من مدى قريب لكن هوفنهايم فشل في الاستفادة من تفوقه العددي ولم يقلص الفارق.