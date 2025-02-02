ختام ناجح لبطولة الموهوبين لكرة القدم بنادي دبا الحصن



فاز فريق وليد فلاح بالمركز الأول في بطولة الموهوبين لكرة القدم لمواليد 2014 و2015 و2016 و2017، التي اختتمت مساء اليوم بنادي دبا الحصن الرياضي بمشاركة 8 فرق، وسط منافسة قوية بين اللاعبين الواعدين، وحضور جماهيري كبير.

شهد البطولة محمد الطربان الحمودي، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن لكرة القدم، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة وأولياء أمور اللاعبين، وحل فريق علي الظنحاني في المركز الثاني، وحصد فريق عبدالله القميش المركز الثالث، بينما نال فريق أسامة الحدادي جائزة الفريق المثالي تقديراً للروح الرياضية التي أظهرها لاعبوه طوال المنافسات.

وشكلت البطولة فرصة ذهبية لاستكشاف مهارات واعدة يمكن أن ترفد فرق النادي بمواهب جديدة، حيث أظهرت مستويات فنية عالية، وتركت أثراً إيجابياً لدى الجماهير والمتابعين. ولم تقتصر الفعاليات على المنافسة داخل الملعب، بل امتدت إلى لحظات تتويج الفرق الفائزة، حيث تم توزيع الكؤوس والميداليات والجوائز المالية على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى تكريم رعاة البطولة، والحكام، والمنظمين بدروع تذكارية تقديراً لدورهم في إنجاح الحدث.

وأعرب أحمد الأميري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه اللاعبون، مؤكداً أن البطولة لم تكن مجرد مسابقة رياضية، بل مثلت بيئة تعليمية تهدف إلى غرس مبادئ الثقافة الرياضية لدى اللاعبين الصغار، وتعريفهم بأساسيات كرة القدم من خلال تجربة عملية تسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز فهمهم لقوانين اللعبة، موضحاً أن نادي دبا الحصن يسعى باستمرار إلى تبني هذه المبادرات والبطولات التي توفر أجواء تنافسية مشجعة، وتعمل على تطوير المواهب الواعدة في بيئة مليئة بالحماس والإثارة، بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على تمثيل النادي والرياضة الإماراتية في المستقبل.