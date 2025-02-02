جارديم: مواجهة الريان صعبة ولم أصرح لأية جهة بحاجة العين للاعبين

نفى المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للعين، أن يكون قد صرّح لأي جهة بأن العين يحتاج إلى سبعة لاعبين أو حتى لاعب واحد، لافتًا إلى أنه لم يتحدث أبدًا عن الميركاتو، ومنذ قدومه لم يسبق له أن أدلى بأي تصريح حول حاجة الفريق إلى لاعبين، مؤكدًا أن تواصله يكون دائمًا مع إدارة الفريق فيما يخص الأمور الفنية.

وعن مواجهة الغد، أكد المدرب البرتغالي أهمية وصعوبة المباراة، مشيرًا إلى أن فريقه قادر على تحقيق الأفضلية في مواجهة ضيفه الريان القطري غدًا، والحصول على النقاط الثلاث كاملة، للإبقاء على حظوظه قائمة في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال جارديم خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد الأحد في استاد هزاع بن زايد للكشف عن استعدادات العين لمواجهة الريان: "ستكون المباراة صعبة بالنسبة لنا ولهم، فكلا الطرفين يحتاجان إلى الفوز، وهو ما يجعل الأمر أكثر إثارة في الميدان. ومن جانبنا، لن ندخر جهدًا من أجل تحقيق الفوز والحصول على النقاط كاملة، لأننا نرغب في الاستمرار في البطولة القارية".

وأكد مدرب العين أن تركيزهم ينصب حاليًا على مباراة الريان، وهم يدركون أنه لا خيار أمامهم سوى الفوز، لافتًا إلى أنهم حاولوا المنافسة على بطولة الدوري، لكنهم لم يُوفقوا وفقدوا نقاطًا عدة عقدت مهمتهم في المنافسة المحلية، ولذلك يتوجب عليهم القتال في دوري أبطال آسيا للنخبة على أمل البقاء في البطولة القارية.

وبرر جارديم اختلاف تشكيلة العين في كل مباراة عن التي سبقتها، موضحًا أن الفريق يشارك في مسابقات عدة، ولذلك يتعرض عدد من لاعبيه للإصابة، ويضطر في كل مرة إلى إشراك بدلاء أو تدوير اللاعبين، وقال: "سبق أن غاب يحيى نادر، وبندر، وكاكو، ولابا، والآن سيغوفيا، لذا لا يكون أمامنا سوى ملء الفراغات التي يُحدثها غياب اللاعبين بسبب الإصابة، وهو ما يوحي بأننا نعمد إلى تغيير التشكيلة".