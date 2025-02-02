جورج مدرب الريان القطري واثق من الفوز على العين غدًا

بدا المدرب البرتغالي أرتور جورج، المدير الفني لفريق الريان القطري، واثقًا من نفسه في قاعة المؤتمرات الصحفية، وهو يتحدث عن استعدادات فريقه لمواجهة مضيفه العين غدًا الاثنين، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة. وتمثلت ثقته في تأكيده أن الريان جاء من أجل الفوز وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة القارية.

وقال جورج، الذي تولى قيادة الفريق القطري قبل أسبوع، إن فرصة فريقه كبيرة في الفوز، مع احترامه للعين وقدراته، لافتًا إلى أنه صديق لمواطنه مدرب العين ليوناردو جارديم منذ وقت طويل، لكنه حاليًا خصم له في المباراة، ولن يدخر جهدًا للفوز عليه، بعدما قام مع طاقمه الفني المعاون بدراسة العين والوقوف على نقاط الضعف والقوة في صفوفه. وأكد ثقته في أن لاعبي الريان سيقدمون أداءً متميزًا في المباراة غدًا يقودهم إلى الهدف المنشود.

وأضاف: "لدينا أفضلية الترتيب والنقاط، إذ نملك خمس نقاط، والفوز يضعنا على مشارف الصعود إلى المرحلة المقبلة، وهذا في حد ذاته يمثل دافعًا مهمًا وقويًا لبذل أقصى جهد والقتال في أرض الملعب للحصول على النقاط الثلاث. لقد أشرفت على الفريق خلال الفترة القصيرة الماضية، ونجحنا معًا في تحقيق فوز كبير، وتعادلنا في مباراتين مع المتصدرين، لكن الأهم أنني أرى الفريق يتطور من مباراة إلى أخرى، وغدًا سأتأكد أكثر من نسبة تطوره أمام العين".