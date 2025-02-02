دوري الأبطال بين معادلات الذكاء الاصطناعي وسحر الريال

عندما ننظر إلى الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم لا يمكننا تجاهل التغييرات التي أحدثها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» في نظام البطولة، والذي فتح الباب أمام فرق لم تكن لتصل إلى الأدوار الإقصائية في النسخ السابقة، ففرق أستون فيلا، موناكو، بنفيكا وغيرها، باتت تمتلك فرصة المنافسة مع الكبار في أدوار متقدمة، وهي خطوة تعيد صياغة طبيعة البطولة الأوروبية الأشهر، لتصبح أكثر انفتاحاً على المفاجآت، وأقل احتكاراً من قبل القوى التقليدية، لكن وسط هذه التغيرات يبقى السؤال: إلى أي مدى يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدد هوية البطل؟

وفقاً لأحدث توقعات شبكة «أوبتا»، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الرياضية جاء ليفربول كأبرز المرشحين لحصد اللقب هذا الموسم بنسبة 20.7 %، بينما كان ريال مدريد حاضراً في قائمة الترشيحات رغم تراجع مستواه محلياً وأوروبياً، وهنا تكمن المفارقة!

ريال مدريد هذا الموسم لا يقدم الأداء المنتظر، نتائجه متذبذبة، وأداؤه في بعض المباريات يبدو بلا هوية واضحة، لكن لماذا لا يزال حاضراً في ترشيحات الذكاء الاصطناعي؟ الجواب بسيط: التاريخ، الهوية، والعقلية التي تجعل من الفريق الأكثر تتويجاً بدوري الأبطال مرشحاً دائماً، بغض النظر عن ظروفه الآنية.

ما لا يدركه الذكاء الاصطناعي هو أن كرة القدم ليست مجرد أرقام واستحواذ، وتمريرات صحيحة، بل هي لحظات حاسمة، شخصية فرق، و«DNA البطل» الذي يجعل ريال مدريد قادراً على مفاجأة الجميع في الأمتار الأخيرة من البطولة، شاهدنا ذلك مراراً وتكراراً، ربما لم يكن الريال المرشح الأبرز في بعض النسخ، لكنه في النهاية حصد اللقب، بفضل روح البطولة التي تميزه عن غيره.

فرصة جديدة

التحول الكبير في شكل دوري الأبطال هذا الموسم لم يكن فقط في عدد الفرق، ولكن أيضاً في آلية التأهل للأدوار النهائية، الفرق التي اعتدنا أن نراها تغادر من الباب الخلفي بعد دور المجموعات باتت الآن تمتلك فرصة جديدة للقتال، وهو ما يجعل البطولة أكثر إثارة، لكن في الوقت نفسه يثير تساؤلات حول مدى عدالة النظام الجديد في منح بعض الفرق طريقاً أسهل مقارنة بالكبار، الذين يصطدمون ببعضهم البعض مبكراً.

على سبيل المثال فرق مثل أستون فيلا بنفيكا وموناكو لم تكن لتحلم بمثل هذه الفرصة في السابق، لكنها الآن ضمن الأندية التي تنافس على العبور إلى دور الـ 16، وربما أبعد من ذلك، هذا التغيير يجعل البطولة أكثر شمولية، لكنه قد يكون على حساب الفرق الكبرى، التي كانت تعتمد على دور المجموعات كعامل لتصفية الفرق الأقل قوة قبل الأدوار النهائية.

مواجهة نارية

إذا كان هناك شيء واحد يجب أن يلفت انتباه الاتحاد الأوروبي فهو الجدول، الذي أفرز مواجهة نارية بين مانشستر سيتي وريال مدريد في مرحلة مبكرة جداً من الملحق المؤهل لدور الـ 16، دعونا نتحدث بصراحة، هذه المواجهة كان يجب أن تكون في نصف النهائي أو النهائي، وليس في هذه المرحلة.. لماذا؟ لأن أحد الفريقين سيغادر، وسيبقى الآخر يكمل الطريق، وهو ما يحرم البطولة من عنصر التشويق المنتظر في أدوار متقدمة، هذه المواجهات ترفع من قيمة البطولة، وتضمن متابعة جماهيرية أكبر، وليس من المنطقي أن نخسر أحد هذين العملاقين في وقت مبكر.

حماية الفرق الكبرى

«يويفا» بحاجة إلى إعادة النظر في طريقة توزيع الفرق في القرعة، بحيث يتم تفادي مثل هذه المواجهات الكبرى قبل الأدوار النهائية، قد يكون الحل هو إجراء تعديل يسمح للفرق الكبرى بتجنب الاصطدام ببعضها مبكراً، كما يحدث في البطولات الأخرى التي تعتمد على التصنيف لحماية الفرق الكبرى من المواجهات المبكرة غير المنطقية.

ليست مجرد معادلات رقمية

في النهاية كرة القدم أكبر من مجرد إحصاءات ومعادلات رياضية، والتاريخ أثبت ذلك مراراً، الذكاء الاصطناعي قد يرشح فريقاً بناء على أرقامه، لكنه لا يستطيع أن يفهم عقلية الأبطال، تقاليد الأندية، وقدرتها على قلب الطاولة في اللحظات الحاسمة، النظام الجديد لدوري الأبطال منح الفرصة للعديد من الفرق غير المرشحة، لكنه أيضاً خلق إشكاليات تحتاج إلى معالجة، خصوصاً فيما يتعلق بتوزيع الفرق في الأدوار الإقصائية المبكرة، وما بين حسابات الذكاء الاصطناعي، والواقع الذي يفرضه المستطيل الأخضر، سنبقى بانتظار المفاجآت التي لا تكف كرة القدم عن تقديمها، والتي تجعل هذه اللعبة الأكثر إثارة في العالم.