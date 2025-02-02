اتلتيكو مدريد يهزم مايوركا بثنائية في الدوري الإسباني

فاز أتلتيكو مدريد لى ضيفه ريال مايوركا 2/صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف المتصدر ريال مدريد، والذي يحل ضيفا على إسبانيول في وقت لاحق من اليوم السبت.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد مايوركا عند 30 نقطة في المركز السابع، وهو يبتعد بفارق عشر نقاط خلف المراكز الأربع الأولى في الترتيب.

وتقدم أتلتيكو مدريد عن طريق صامويل لينو في الدقيقة 26، قبل أن يضيف أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.