رابطة المحترفين تكشف عن فئات جوائز حفل الموسم

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية عن فئات جوائز الأفضل عن الموسم الماضي 2024 - 2025، والتي سيتم الإعلان عن المتوجين بها في حفل كبير، يحتضنه قصر الإمارات، يوم 9 أغسطس المقبل.

وتشتمل جوائز الأفضل عن موسم 2024 - 2025، على 6 فئات رئيسة، هي أفضل لاعب (جائزة الكرة الذهبية)، أفضل لاعب تحت 23 عاماً (جائزة الفتى الذهبي)، أفضل حارس مرمى (جائزة القفاز الذهبي)، أفضل مدرب (جائزة القائد)، أجمل هدف، أفضل لاعب من اختيار الجمهور.

وشهدت فئات جوائز الأفضل، التي ستمنحها رابطة المحترفين الإماراتية عن الموسم الماضي، دمج جائزتي أفضل لاعب إماراتي وأفضل لاعب أجنبي، في جائزة واحدة بمسمى أفضل لاعب، وجائزتي أفضل لاعب إماراتي واعد، وأفضل لاعب واعد مقيم أو مواليد الدولة، في جائزة واحدة، بمسمى أفضل لاعب تحت 23 عاماً.

وسيتم فتح باب التصويت على هذه الجوائز الست، الساعة الثانية ظهر يوم السبت المقبل، وحتى الثانية ظهر يوم 31 يوليو الجاري، عبر الموقع والتطبيق الرسمي للرابطة، ويشارك في التصويت على هذه الجوائز، قادة الفرق والمدربون والإعلاميون والجماهير.

ومن المقرر أن يشهد الحفل أيضاً، عدداً من الجوائز وفقاً للإحصاءات، وهي جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، جائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً، جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دورينا، جائزة دوري الجماهير، جائزة فريق الأحلام، بالإضافة إلى جائزة تمنحها الرابطة وفقاً للمعايير، وهي جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة من قبل الرابطة.