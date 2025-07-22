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كرة القدم

حمدان بن مبارك وسفير كولومبيا يبحثان سبل تعزيز التعاون الرياضي

حمدان بن مبارك متحدثاً مع سفير كولمبيا
وام
حمدان بن مبارك متحدثاً مع سفير كولمبيا

وام

استقبل معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، لويس ميغيل ميرلانو هويو، سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة، في مكتبه بالعاصمة أبوظبي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، في مجالات الرياضة وتطوير التعاون المشترك في لعبة كرة القدم، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز تبادل الخبرات بين اتحادي الكرة في البلدين.

وأكد معاليه حرص اتحاد الإمارات لكرة القدم على توسيع نطاق التعاون مع مختلف الاتحادات الإقليمية والدولية، بما يُسهم في تطوير المنظومة الكروية ويدعم توجهات الدولة في بناء شراكات استراتيجية مستدامة.