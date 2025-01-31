"كاف" يدخل تعديلات على لوائح تسجيل اللاعبين

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مساء الخميس تعديل لوائح تسجيل اللاعبين في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية ، مما يسمح للأندية بتسجيل لاعب للمشاركة في البطولتين، حتى لو كان قد شارك في إحدى هاتين المسابقتين مع نادٍ آخر خلال نفس الموسم.

وأصبح دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، بعد تعديل لوائح تسجيل اللاعبين، مماثلة للوائح تسجيل اللاعبين في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وبحسب الموقع الرسمي لكاف، من شأن هذه التعديلات أن تجعل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، أكثر جاذبية وإثارة لجماهير كرة القدم والمشاهدين عبر التلفزيون، بالإضافة إلى الرعاة والشركاء في أفريقيا وحول العالم.

كما أن من شأن هذه التغييرات أيضًا أن تساهم في تحسين مستوى الأندية الأفريقية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2025.

وقررت اللجنة التنفيذية لكاف أيضا، تمديد الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية حتى يوم 28 فبراير/شباط 2025.