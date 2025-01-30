بعد رحيل نيمار.. محمد صلاح يعود مجدداً لرادار الهلال السعودي

عاد النجم المصري الدولي ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إلى الأضواء مجدداً ورادار نادي الهلال السعودي في اعقاب رحيل النجم البرزيلي نيمار رسمياً عن الهلال، وبات الهلال الأقرب لضم الفرعون المصري. وبحسب صحيفة «تيليجراف» البريطانية فأن مفاوضات ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح، وصلت إلى طريق مسدود،وهو ما يعزز فرضية اقترابه من كشوفات الهلال السعودي.

300 مليون ريال سعودي

وكانت وسائل الاعلام السعودية وعدداً من القنوات الرياضية أكدت عن اقتراب النجم المصري صلاح من التعاقد مع نادي الهلال بل كشفت عن العرض المقدم من النادي الذي يتراوح بين 300 مليون ريال سعودي (نحو 80 مليون دولار) لمدة موسمين بواقع 150 مليوناً في الموسم الواحد.

تاكيدات تركي آل الشيخ

لكن المفاوضات لم تكتمل رغم التاكيدات الضمنية من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الذي نشر عبر حسابه الرسمي على منصة فيس بوك صورة لصلاح بقميص نادي الهلال السعودي، وهو تاكيد ضمني يشير إلى قرب صلاح من الانضمام إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ويذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول الانجليزي ينتهي في 30 يونيو 2025، وهو الان رسمياً دخل الفترة الحرة من تعاقده وهو الأمر الذي يسمح له بالتفاوض والتعاقد مع أي ناد والانتقال إليه في الموسم الجديد مجانا ودون الحاجة لموافقة ناديه الحالي ليفربول.