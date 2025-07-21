هيكل: انتظروا مستوى مغايراً للبطائح في الموسم الجديد

وعد عبد العزيز هيكل ظهير الفريق الأول للكرة بنادي البطائح، بتقديم «الراقي» لمستوى مغاير تماماً في الموسم الجديد، مؤكداً أن الفريق سيكون منافساً قوياً في جميع المسابقات، ومشيداً بالجهود الحالية التي يبذلها مجلسا إدارة النادي وشركة البطائح للكرة، لإنجاح معسكر الفريق الحالي في صربيا، وأعرب في الوقت نفسه عن تفاؤله بقدرة منتخبنا الوطني الأول على التأهل إلى نهائيات كأس العالم، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في العام القادم.

وقال هيكل: «معسكرنا الخارجي الحالي في صربيا، يحقق أعلى معايير النجاح، والجميع حريص على تقديم أقصى ما لديه من جهد، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، ليكون ظهورنا غاية في القوة، عندما نبدأ مشوارنا في الموسم الجديد، بلقاء مضيفنا العين يوم 16 أغسطس المقبل، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين».

وأضاف: «نجاح المعسكر الخارجي يعطينا الدافع القوي قبل بداية مشوارنا في موسم 2025 - 2026، واستفدنا كثيراً من مباراتنا الودية الأولى في تطبيق بعض أفكار مدربنا الإيراني فرهاد مجيدي، وأتوقع أن نصل لتحقيق جميع أفكار الجهاز الفني خلال مبارياتنا المتبقية خلال فترة المعسكر، لندخل دوري أدنوك للمحترفين بكل قوة».

وأوضح ظهير البطائح: «نحن نعد أنفسنا لخوض موسم صعب، وندرك أن الدوري يزداد صعوبة من موسم إلى آخر، ولكننا نسعى في الوقت نفسه لتقديم صورة مغايرة عما قدمه الفريق في المواسم السابقة، ونؤكد من خلاله أننا فريق لا يستهان به، وأننا قادرون على المنافسة بكل قوة في كل المسابقات، وتحقيق الأهداف التي تتطلع إليها إدارة وجماهير البطائح».

وعن رؤيته لمستقبل منتخبنا الوطني الأول، بعد وقوعه مع منتخبي قطر وعمان ضمن المجموعة الأولى للملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، قال هيكل: «القرعة جيدة، وتدعونا إلى التفاؤل بقدرة (الأبيض) في الوصول إلى المونديال، وثقتنا كبيرة في اتحاد الكرة، ولاعبينا، والجهاز الفني، على تحقيق الحلم الذي طال انتظاره، وإن شاء الله سنتأهل إلى كأس العالم».

ومن ناحية أخرى، توجه نادي البطائح بالشكر إلى اللاعبين عيسى أحمد، والكرواتي إيفان شارانيتش، على الفترة التي شاركا فيها مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن خطة «الراقي» لتطوير وتدعيم صفوف الفريق، استعداداً لخوض الموسم الجديد، بهدف تجنب الدخول في صراع الهروب من الهبوط، والذي هدد الفريق طوال النسخة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، وحتى الجولات الأخيرة من عمر المسابقة.