"كاف" يجري قرعة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025، وحتى 18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخبنا، تم توزيعهم على 6 مجموعات.وقبل إجراء القرعة تم توزيع المنتخبات المشاركة بناء على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فيما تم وضع المنتخب المغربي مستضيف البطولة على رأس المجموعة الأولى.

وستكون المباراة الافتتاحية بين منتخب المغرب ونظيره جزر القمر، وتضم المجموعة الأولى معهما كلاً من مالي وزامبيا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات، مصر، وجنوب أفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي، والثالثة تضم منتخبات، نيجيريا، وتونس، وأوغندا، وتنزانيا، والرابعة منتخبات، السنغال، والكونغو الديموقراطية، وبينين، وبتسوانا، فيما تضم الخامسة منتخبات الجزائر، وبوركينا فاسو، وغينيا الاستوائية، والسودان، وتضم السادسة منتخبات، كوت ديفوار، والكاميرون، والجابون، وموزمبيق.