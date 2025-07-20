6 انتصارات و5 تعادلات لأنديتنا في وديات المعسكرات الخارجية

اجتازت 10 أندية تتنافس في النسخة المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين، تجاربها الودية بنجاح ودون تلقي أي خسارة، بعدما حققت الفوز في 6 مباريات، وتعادلت في 5 مواجهات جرت خلال الأيام الأولى من معسكراتها الخارجية الحالية في القارة الأوروبية، فيما ينتظر خوض كل من الجزيرة والشارقة والظفرة والعين، مبارياتها الودية الأولى خلال الأسبوع الجاري.

وينفرد الوحدة بخوضه مباراتين وديتين في معسكره بألمانيا، ونجح في الفوز في الأولى على فريق جيبينباخ برباعية سجلها بيرنا وعمر خربين وريفيرا وعبدالله حمد، وتعادل في الثانية مع فريق يان ريغسبورغ 1-1، وسجل هدف «العنابي» في تلك المباراة، أرنا وبراداس.

أما أندية الوصل، شباب الأهلي، بني ياس، النصر، البطائح، كلباء، دبا، عجمان، وخورفكان، فخاض كل منها مباراة واحدة حتى الآن، إذ تعادل الوصل مع فريق فاسلاند بيفيرين 1-1، وسجل ريناتو جونيورز هدف «الإمبراطور» الذي يقيم معسكره في هولندا، وفاز شباب الأهلي في معسكره بالنمسا، على فريق دبليو اس جي واتنز، بهدف دون مقابل، وسجله سبستيان في الشوط الثاني من المواجهة الودية.

وتعادل بني ياس مع فريق مارناربار 1-1 في معسكر «السماوي» بصربيا، وفاز النصر في معسكره بألمانيا على شبغوغ لاندسهوت 3 - 2، وسجل أهداف «العميد» ليما وغابياديني وسالم السومحي، وتعادل البطائح سلبياً في معسكره بصربيا مع فريق جامعة جيدينسيو، كما تعادل دبا سلبياً في معسكره بسلوفينيا مع فريق ان دي بيلتينك.

وفاز كلباء بهدفين دون مقابل في معسكره بسلوفينيا على فوكوفار الكرواتي، وسجل هدفي «النمور» سيكوليجا وسيكو بابا، وفاز عجمان بالنتيجة نفسها على فريق غرافيتشار بمعسكره في صربيا، وفاز خورفكان في معسكره بالنمسا، على فريق اس في لافنيتز بثلاثية نظيفة سجلها لورينسي وكوندي وسيونغ لي.

وكان مقرراً أن يخوض الشارقة أولى مبارياته الودية أمام أف سي اجكا المجري، ولكن حالت الظروف الجوية دون إقامة المباراة خلال معسكر الفريق الحالي بالنمسا، بينما العين يبدأ اليوم معسكره التحضيري.