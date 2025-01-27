الجزيرة يقصي العين مرتين في 26 يوماً

نجح الجزيرة في بلوغ نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد عبوره العين في مباراة ربع النهائي، مساء أول من أمس، بهدف رامون ميريز، محققاً تفوقاً كاسحاً على منافسه للمرة الثانية في 26 يوماً فقط بعد أن تأهل على حسابه قبل 26 يوماً إلى المرحلة ذاتها في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأكد «فخر أبوظبي» منافسته على لقبي «أغلى البطولات»، و«كأس الرابطة»، بعد أن حافظ على حظوظه في إمكانية التتويج باللقبين والعودة من جديد إلى منصات التتويج، في الوقت الذي انتهى فيه الجزيرة من موسم البطولات للعين، بإقصائه من المنافستين مع تراجع العين في جدول ترتيب الدوري بفارق 12 نقطة عن المتصدر، الشيء الذي يؤكد صعوبة مهمته في المنافسة على لقب بطولة الدوري.

من جانبه، عبر الحسين عموتة مدرب الجزيرة، عن سعادته ببلوغ نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة ورغبته في المضي قدماً بالبطولة، موضحاً أن جميع الأندية تريد أن تتشرف بالتواجد في نهائي «أغلى البطولات» لما تحمله من قيمة كبيرة، وعلق عموتة على مباراة العين وقال: كانت لدينا عزيمة كبيرة، ولعبنا بإصرار وكل قوة، خصوصاً أننا واجهنا منافساً قوياً، كنا ندرك أن المباراة لن تكون سهلة من كل النواحي، وهذا كان واضحاً في أداء اللاعبين والحضور التكتيكي الجيد من الفريقين، ولكننا نجحنا في الانتباه إلى جميع الجزئيات الدفاعية والهجومية، وهذا ساعدنا في الوصول لشباك العين مع إحراز هدف الفوز في مرماه الذي قادنا إلى نصف النهائي.

وأثنى مدرب الجزيرة على لاعبيه، موضحاً إن كل العناصر التي شاركت في المباراة قدمت مستوى جيداً والتزمت بالتوجيهات والتكتيكات وأظهرت حماساً كبيراً من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهير النادي.