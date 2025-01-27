«الفرسان» يواصل انتصاراته.. وعجمان يستحق التقدير

تباينت ردود أفعال لاعبي شباب الأهلي وعجمان، عقب نجاح «الفرسان» في الفوز بنتيجة مباراتهما 2 - 1، على ملعب استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، مساء أول من أمس، في الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والعبور إلى الدور نصف النهائي للبطولة الغالية.

وأعرب لاعبو شباب الأهلي عن سعادتهم بالتأهل إلى المربع الذهبي، وقال حارب عبدالله: «عجمان خصم عنيد، لكننا تعاملنا مع المباراة بصورة صحيحة، وأشكر الجهاز الفني وزملائي اللاعبين على هذا التأهل المستحق، ومن حق جمهورنا المطالبة بكل البطولات، ونحن نعدهم ببذل كل ما لدينا لتحقيق ما يسعدهم».

وفي المقابل، أبدى لاعبو عجمان حزنهم على الخسارة ووداع كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال جونيور عقب المباراة: «دائماً ما تكون مواجهة شباب الأهلي صعبة وقوية، وأعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً، ولكن المنافس حقق المطلوب، وحصل على بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي».

وقال ميلوش لاعب عجمان: «قدمنا أداء جيداً، وصعبنا المواجهة على شباب الأهلي في اللقاء الرابع بين الفريقين هذا الموسم، ونحن أردنا العبور إلى الدور التالي بكل تأكيد، وخدم الحظ المنافس بتسجيل هدف سريع بعدما سجلنا هدف التعادل، وأعتقد أننا حاولنا قدر استطاعتنا أمام فريق يملك خيارات عديدة».

في حين، قال زميله محمد إسماعيل: «سرعة تسجيل شباب الأهلي لهدفه الثاني بعدما نجحنا في التعادل صعب المباراة علينا، ولكننا سعداء بالأداء القوي الذي نقدمه في آخر مبارياتنا، وتحقيقنا للفوز آخر جولتين في الدوري، والذي سيكون علينا التركيز أكثر عليه خلال المرحلة المقبلة، لأنه لا يزال أمامنا دور ثانٍ كامل، وإن شاء نعوض جمهورنا بالمزيد من العروض القوية».