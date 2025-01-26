الأهلي يلتقي بيراميدز في قمة الجولة العاشرة

تخطف مباراة القمة التي تجمع النادي الأهلي، اليوم، باستاد القاهرة الدولي مع بيراميدز صاحب الصدارة الأضواء في الجولة العاشرة من الدوري المصري لكرة القدم، حيث يسعى الأهلي في الفترة الأخيرة لاستعادة ثقة جماهيره، فيما يأمل بيراميدز تعزيز موقعه في المقدمة ومواصلة حلم تحقيق اللقب أول مرة.

وتأتي المباراة في ظل حالة من التعثر التي يعيشها الأهلي، إذ فقد الفريق 8 نقاط في 9 مباريات بالدوري هذا الموسم بعدما تعادل في 4 مباريات، كان آخرها الأربعاء 1-1 مع فاركو بالإسكندرية، ليتراجع للمركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر بيراميدز.