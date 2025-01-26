شباب الأهلي والجزيرة إلى نصف نهائي أغلى الكؤوس

تأهل شباب الأهلي إلى الدور نصف النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم مساء أمس، بفوزه على عجمان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، في افتتاحية الدور ربع النهائي.

جاءت المباراة هجومية من شباب الأهلي في شوطها الأول، ومثيرة وقوية في شوطها الثاني، وافتتح «الفرسان» التسجيل في الدقيقة 57 بواسطة ماتيوس ليما، وتعادل عجمان في الدقيقة 74، بهدف سجله ليذييري سيلفا، ثم أحرز مؤنس دبور الهدف الثاني والفوز لشباب الأهلي في الدقيقة 75.

وفي مباراة أخرى، انتزع الجزيرة بطاقة التأهل إلى الدور ذاته، نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم «أغلى الكؤوس» بعد فوزه على العين بهدف أحرزه رامون ميريز في الدقيقة 58 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على ملعب استاد زعبيل في مرحلة ربع النهائي، بعد مباراة دون الوسط شهدت في دقائقها الأخيرة طرد برونو دي أوليفيرا من الجزيرة وكاكو من العين.

وتستكمل المباريات، اليوم، حيث يلتقي فريقا الوصل وكلباء في السادسة والنصف مساءً على استاد نادي الشارقة في سمنان،

ويتطلع كلباء الى تحقيق المفاجأة ورد اعتبار الهزيمة الأخيرة 4-1 أمام الوصل حامل لقب النسخة الأخيرة الماضية، وحجز «النمور» مكانه في ربع نهائي النسخة الحالية بعد الفوز على البطائح بثلاثية نظيفة، وكان فريقي كلباء والوصل قد تواجها خلال الدوري في الدور الأول من الدوري وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين، وهناك مباراة ثالثة منتظرة تجمعهما 30 الجاري في افتتاحية مواجهات مرحلة إياب دوري المحترفين. وسيكتمل عقد الفرق المتأهلة للدور الثاني غداً حين يستقبل بني ياس ضيفه الشارقة باستاد هزاع بن زايد بنادي العين في السادسة والنصف مساءً.