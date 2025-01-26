«دورينا» الرابع آسيوياً والـ 51 عالمياً

صنف دوري أدنوك للمحترفين في المرتبة الـ 51 بين 100 أقوى دوريات وطنية على مستوى العالم في عام 2024، وفق التصنيف الأخير الصادر من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، والذي يصدره الدوري الإيطالي للمرة الـ 13 في تاريخ التصنيف السنوي منذ عام 1991.

وحصل دوري أدنوك للمحترفين على 301.25 نقطة، ليحل في الترتيب الرابع بين أقوى 5 دوريات في قارة آسيا، وفي الترتيب الخامس بين أقوى الدوريات العربية، والترتيب الثاني بين أقوى الدوريات الخليجية، وذلك بعدما حل الدوري الياباني في المرتبة الـ 20 عالمياً والأولى آسيوياً بحصوله على 565.5 نقطة، متقدماً 19 مركزاً في الترتيب العالمي.

وعلى الصعيد العربي، حل الدوري المصري في الصدارة، بعدما جاء في الترتيب الـ 16 عالمياً، قافزاً 4 مراكز بحصوله على 1684.5 نقطة، ومحافظاً على زعامته الأفريقية لمدة 5 سنوات متتالية، وتلاه الدوري السعودي في التصنيف العربي، متقدماً على الدوري المغربي الذي حل في الترتيب الـ 34 على العالم .

وحل الدوري الأرجنتيني للمحترفين في المركز السادس بعد أن اكتسب 4 مراكز في التصنيف، واحتفظ الدوري البرتغالي بالمركز السابع متقدماً على الدوري الفرنسي الذي خسر مركزين، وتراجع إلى المركز الثامن، واحتفظ الدوري البلجيكي بموقعه في الترتيب التاسع، متقدماً على الدوري الهولندي الذي تراجع وأغلق قائمة العشرة الأوائل.

وبالنسبة للتصنيف العالمي للأندية في عام 2024، والصادر من الاتحاد العالمي للتأريخ والإحصاء أيضاً، فقد شهد تواجد أندية العين والوصل وشباب الأهلي في الترتيب الـ 233 و298 و333 على التوالي، وجاءت الأندية نفسها في المراكزالـ 13 و18 و21 في الترتيب الآسيوي، الذي تصدره الهلال السعودي بعدما حل في الترتيب الـ 65 على العالم، ليكون ثاني الأندية العربية في التصنيف العالمي بعد الأهلي المصري الذي حل في الترتيب الـ 34 على العالم، وتصدر ترتيب قارة أفريقيا، متقدماً على الزمالك وبيراميدز المصريين اللذين حلا في الـ 83 و99 بالترتيب على العالم.