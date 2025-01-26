صلاح يواصل تحطيم الأرقام أمام إبسويتش

سجل كودي جاكبو ثنائية ليفوز ليفربول 1-4 على ضيفه إبسويتش تاون المتعثر ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس، ووضع دومينيك سوبوسلاي ليفربول في المقدمة في الدقيقة 11 بتسديدة من حدود منطقة الجزاء بعد جهد فردي رائع، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 35، ليسجل النجم المصري هدفه رقم 19 في الدوري ويعزز صدارته لقائمة هدافي البريميير ليج هذا الموسم. كما احتفل صلاح بتسجيله الهدف رقم 176 في الدوري الإنجليزي.

وأحرز جاكبو الهدف الثالث في الدقيقة 44 بعدما تابع كرة ارتدت من الحارس بعد تسديدة سوبوسلاي، وسجل جاكبو هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 66 بضربة رأس بعد تمريرة عرضية متقنة من ترينت ألكسندر أرنولد.

وتصدى إطار المرمى لتسديدة أرنولد في الدقيقة 77، وقلص جيكوب جريفز الفارق لإبسويتش في الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس، بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 53 نقطة.