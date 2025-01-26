20 حالة هزت جدران أندية عربية.. وتاعرابت ليس الأخير

تعيد واقعة هروب اللاعب المغربي عادل تاعرابت من نادي النصر الأسبوع الماضي إلى الأذهان العديد من حالات الهروب، التي أثارت ضجة في الأندية العربية على مدار السنوات الماضية، وتعد هذه الظاهرة واحدة من القضايا، التي تتكرر بشكل مفاجئ ومثير للجدل في العديد من الأندية، حيث يشكل الهروب في أوقات حرجة تحدياً كبيراً، يؤثر على الاستقرار الفني للفرق، وعلى الرغم من أن بعض الأندية شهدت أكثر من حالة هروب فإن هذه الحوادث دائماً ما تثير تساؤلات عديدة حول قدرة الأندية على الحفاظ على لاعبيها، ومدى استعدادها لمواجهة الأزمات القانونية غير المسبوقة، التي تترتب على مثل هذه الأفعال المفاجئة، في هذا التقرير تسلط «البيان» الضوء على أبرز 20 حالة هروب للاعبين في الأندية العربية:

01 المصري إبراهيم سعيد 2006

في 2006 غادر المصري إبراهيم سعيد النادي الأهلي بشكل مفاجئ، مما أثار ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية المصرية، وكان قد طلب فسخ عقده بعد خلافات حادة مع الجهاز الفني والإدارة، وأثرت هذه الواقعة بشكل كبير على سمعة اللاعب، حيث اعتبر الكثيرون أنه غادر بطريقة غير مبررة، وظل يواجه الكثير من الجدل بسبب الطريقة، التي ترك بها الأهلي.

02 الإيراني مسعود شجاعي 2007

في 2007 غادر الإيراني مسعود شجاعي معسكر نادي الشارقة في ألمانيا قبل عودة البعثة إلى البلاد، واستغل شجاعي حصوله على تأشيرة دخول إلى ألمانيا لتحقيق رغبته في الاحتراف الأوروبي، مخالفاً عقده مع النادي، وأثارت هذه الواقعة جدلاً كبيراً في الأوساط الرياضية، ودفعت الشارقة لتقديم شكوى قانونية لحفظ حقوقه.

03 المصري عصام الحضري 2008

غادر المصري عصام الحضري النادي الأهلي دون إذن مسبق، متوجهاً إلى سيون السويسري، في عام 2008، وأثار هذا الهروب جدلاً كبيراً في الأوساط الرياضية المصرية، خاصة أنه كان الحارس الأساسي، وأحد أبرز نجوم الفريق، ورغم محاولاته المتكررة للعودة إلى النادي رفض الأهلي ذلك، ليغادر بعدها إلى أندية محلية وخارجية، واعتبرت جماهير الأهلي أن الحضري غادر بطريقة غير احترافية بالنظر إلى مكانته داخل النادي.

04 البرازيلي إيمرسون 2008

في عام 2008 غادر البرازيلي إيمرسون نادي السد القطري، متوجهاً إلى فلامنغو البرازيلي، وأثار هروبه استياء واسعاً، خاصة أنه كان يُعتبر أحد أبرز المهاجمين البارزين في الفريق، ورغم أن إيمرسون لم يكن مرتبطاً بعقد طويل مع السد، إلا أن مغادرته المفاجئة تركت تأثيراً كبيراً على النادي وجماهيره.

05 البرازيلي ريكاردو 2008

في 2008 غادر البرازيلي ريكاردو لاعب الزمالك السابق بشكل مفاجئ، بعد مشادة مع زميله جمال حمزة، حيث حدثت مشادة تطورت إلى اعتداء جسدي من حمزة على ريكاردو، مما دفع الأخير للهرب من النادي، والعودة إلى بلاده دون إذن، وتسبب هذا الهروب في أزمة داخل النادي.

06 البرازيلي جاكسون أفلينو 2011

في عام 2011 غادر البرازيلي جاكسون أفلينو كويلهو «جاجا» نادي شباب الأهلي، متوجهاً إلى بلاده بعد مباراة الفريق مع الوصل في كأس رئيس الدولة، وأبلغ النادي برسالة نصية عن ظروف عائلية طارئة، لكنه لم يعد، مما أنهى مسيرته مع الفريق بعد خمسة أشهر فقط، وأدى إلى اتخاذ الإدارة إجراءات قانونية ضد اللاعب.

07 الغيني إسماعيل بانغورا 2011

في عام 2011 فسخ الغيني إسماعيل بانغورا عقده مع نادي النصر من طرف واحد، وانضم إلى نادي نانت الفرنسي، ثم إلى أم صلال القطري، وكان بانغورا مرتبطاً بعقد مع «العميد» حتى عام 2014، مما دفع النادي إلى تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي حكم لصالحه بتعويض قدره 4.5 ملايين يورو، بالإضافة إلى إيقاف اللاعب، وتغريم نانت لتعاقده مع اللاعب أثناء سريان عقده مع النصر.

08 الأسترالي مارك بريشيانو 2012

في عام 2012 غادر الأسترالي مارك بريشيانو نادي النصر فجأة، متوجهاً إلى الغرافة القطري رغم ارتباطه بعقد رسمي مع النصر، ولجأ النادي إلى محكمة التحكيم الرياضي، التي حكمت لصالحه بتعويض مالي قدره 1.37 مليون يورو، بالإضافة إلى إيقاف اللاعب لمدة أربعة أشهر، ومنع نادي الغرافة من تسجيل لاعبين جدد لمدة عام، وكانت هذه القضية بمثابة صدمة في الوسط الرياضي.

09 البوركيني محمد كوفي 2014

في 2014 هرب البوركيني محمد كوفي، لاعب الزمالك السابق، من النادي متجهاً إلى بلاده، احتجاجاً على تصريحات مرتضى منصور، رئيس النادي وقتها، الذي اتهمه بالتهرب من السفر مع بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا، ونتيجة لذلك، انتهت العلاقة بين كوفي والزمالك، وانتقل إلى نادي الاتفاق السعودي، إلا أن مسؤولي الأخير رفضوا إتمام التعاقد إلا بعد تسوية الأمور مع الزمالك.

10 الإيفواري سليماني كوليبالي 2017

في 2017 غادر المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي النادي الأهلي المصري فجأة دون سابق إنذار، بعد أشهر من انضمامه للفريق، ورغم تألقه اللافت مع الأهلي برر هروبه بتعرضه لما وصفه بـ«الاضطهاد» ، مما أثار غضب الجماهير والإدارة على حد سواء، وتعد هذه الواقعة واحدة من أكثر الوقائع المثيرة للجدل في تاريخ النادي.

11 البرازيلي مايكون بيريرا 2017

في عام 2017 غادر اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا نادي النصر السعودي دون إذن مسبق، متوجهاً إلى بلاده، ودفع هذا الهروب إدارة النادي إلى تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب لدى الجهات المختصة، وفتح باباً للنقاش حول كيفية حماية الأندية لحقوقها في حالة رحيل لاعبيها بطريقة غير قانونية.

12 البوركيني أريستيد بانسيه 2018

في عام 2018 هرب البوركيني أريستيد بانسيه من النادي المصري البورسعيدي للمرة الثالثة، مستغلاً سفر الفريق إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، وجاء هروب اللاعب دون إذن مسبق، رغم تلقيه كل مستحقاته المالية، ليقر مجلس إدارة النادي المصري اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق النادي، خصوصاً بعد تكرار الحادثة وكونه أحد أبرز اللاعبين، الذين أحدثوا توترات مستمرة مع إدارة الفريق.

13 البيروفي أندريه كاريو 2019

في عام 2019، رفض الجناح البيروفي أندريه كاريو العودة إلى نادي الهلال السعودي بعد انتهاء إعارته، وأثارت الواقعة جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية السعودية، مما دفع الهلال إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقه، وسط محاولات من اللاعب للانتقال إلى فريق جديد.

14 الجزائري يوسف بلايلي 2020

في عام 2020 فسخ الجزائري يوسف بلايلي عقده مع الأهلي السعودي من طرف واحد، مستنداً إلى تأخر مستحقاته المالية، غادر بلايلي إلى بلاده خلال فترة توقف النشاط الرياضي، بسبب جائحة كورونا، ورفض العودة رغم توفير طائرة خاصة له، وأثار هذا الهروب استياء النادي وجماهيره، مما دفع إدارة الأهلي لاتخاذ إجراءات قانونية ضد اللاعب.

15 الإيفواري سيكو سانوجو 2020

في عام 2020 غادر الإيفواري سيكو سانوجو اتحاد جدة السعودي بشكل مفاجئ، مطالباً بفسخ عقده من طرف واحد، وبرر هروبه بتأخر راتبه لمدة أسبوع واحد، رغم أن النادي أكد تسديد مستحقاته، ودفع إدارة الاتحاد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب، لتبقى هذه الحادثة واحدة من أبرز القضايا، التي شغلت الساحة الرياضية في ذلك الوقت.

16 السعودي عبدالمجيد السواط 2020

في عام 2020 غادر السعودي عبدالمجيد السواط تدريبات نادي التعاون وسط خلافات حول تمديد عقده، وكان اللاعب قد وقع مسبقاً لنادي الاتحاد لمدة أربعة مواسم، مما أثار توتراً بين الناديين، خاصة بعد أن تأكد أن السواط غادر دون إذن مسبق من ناديه، مما دفع التعاون إلى اتخاذ إجراءات قانونية، للحفاظ على حقوقه.

17 التونسي نعيم السليتي 2020

في عام 2020 رفض نعيم السليتي العودة إلى نادي الاتفاق السعودي بعد توقف النشاط الرياضي، بسبب جائحة كورونا، كما تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بسبب خصم 50 % من مستحقاته دون موافقته، وكانت هذه الواقعة نقطة تحول في علاقة السليتي بناديه، حيث تمت تسوية القضية قانونياً بعد تدخل «فيفا».

18 المصري أحمد حمودي 2021

في أواخر عام 2021 رحل المصري أحمد حمودي، صانع ألعاب فريق الباطن السعودي، إلى القاهرة، ورفض العودة إلى الفريق لخوض المعسكر الإعدادي في قطر، بعد مداولات بين الطرفين، وتصعيد القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، انتهت القضية بتسوية مالية، حيث دفع النادي الأهلي المصري قيمة انتقال اللاعب إلى الباطن، مما أغلق باب الخلاف.

19 التونسي فراس شواط 2023

في عام 2023 غادر التونسي فراس شواط نادي الإسماعيلي المصري بشكل مفاجئ، متوجهاً إلى بلاده دون إذن مسبق، وجاء هذا الهروب نتيجة مستحقات مالية متأخرة بلغت 200 ألف دولار، وتصاعدت الأزمة بتقديم الإسماعيلي شكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم كخطوة مبدئية قبل اللجوء إلى الاتحاد الدولي.

20 الجزائري جمال بلعمري 2024

في عام 2024 غادر الجزائري جمال بلعمري نادي الشرطة العراقي، قبل مواجهة النصر السعودي في دوري أبطال آسيا، واستغل بلعمري طلبه لجواز سفره لتحويل الأموال، ليغادر بعدها إلى مصر دون إذن مسبق، وتم تفعيل الإجراءات القانونية من قبل النادي العراقي لحفظ حقوقه في مواجهة واقعة الهروب غير المتوقعة.