نابولي يعزز هجومه بالإيطالي الدولي لوكا

عزز نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، هجومه بضم الدولي لورنتسو لوكا من مواطنه أودينيزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار التعاقد معه نهائياً، وذلك وفق ما أعلن أمس.

وأفاد بطل الدوري أربع مرات في بيان مقتضب «يعلن نادي نابولي عن تعاقده مع لورنتسو لوكا على سبيل الإعارة مع التزام بالشراء».

وبحسب الصحافة الإيطالية، سيدفع نابولي 35 مليون يورو، منها تسعة ملايين للإعارة، مقابل الحصول على خدمات المهاجم الفارع الطول (2.01 م).

ويأتي ضم ابن الـ24 عاماً الذي سجل 20 هدفاً، منها 12 في الموسم الماضي، في 70 مباراة خاضها مع أودينيزي في الدوري الإيطالي، نتيجة فشل نابولي في إقناع ليفربول الإنجليزي بتخفيض مبلغ الخمسين مليون يورو الذي يطالب به من أجل التخلي عن مهاجمه الأوروغوياني داروين نونييس بحسب التقارير الإعلامية.