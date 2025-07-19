يونايتد يتعاقد مع الكاميروني مبومو من برنتفورد

وافق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أمس، على التعاقد مع الجناح الكاميروني براين مبومو قادماً من برنتفورد في صفقة بلغت قيمتها الأولية 87 مليون دولار، في إطار جهود مدربه البرتغالي روبن أموريم لتحديث خط هجوم الفريق المتعثر، حسب ما أفات وسائل إعلام محلية.

لفت مبومو انتباه أموريم بتسجيله 20 هدفاً في 38 مباراة في الـ«بريميرليغ» بقميص برنتفورد في الموسم الماضي.

وكان توتنهام، بطل مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الذي بات يشرف عليه أخيراً توماس فرانك، مدرب برنتفورد السابق، يسعى أيضاً لضم اللاعب البالغ 25 عاماً، قبل أن يحسم يونايتد الصفقة بعرض مغرٍ جديد بعد رفض عرضيه السابقين.

وسيدفع نادي «الشياطين الحمر» 6 ملايين جنيه إسترليني إضافية كإضافات محتملة لبرنتفورد.