«العميد» يشكر «الفرسان»

تقدم مجلس إدارة نادي النصر، بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وإلى أعضاء مجلس إدارة نادي «الفرسان»، والإدارة التنفيذية، تقديراً لموافقتهم الكريمة وتعاونهم المثمر في تسهيل إجراءات انتقال اللاعب مهدى قائدي، والموافقة على إعارة اللاعب شيخنا دومبيا إلى صفوف «العميد».

وأكد النصر من خلال بيان تم نشره على الحساب الرسمي للنادي على منصة «إكس»، أن هذا التعاون الأخوي يجسد عمق العلاقات التاريخية والرياضية الراسخة التي تجمع ناديي النصر وشباب الأهلي، باعتبارهما من أعرق المؤسسات الرياضية في إمارة دبي ودولة الإمارات، وأن نادي النصر يؤكد اعتزازه بهذا التعاون البناء، ويتمنى لشباب الأهلي الشقيق مواصلة مسيرته المتميزة، وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.