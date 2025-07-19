سرقة فيلا أسطورة الكرة الفرنسية ميشيل بلاتيني

وقع أسطورة كرة القدم الفرنسية ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي (يويفا) السابق، ضحية للسرقة في فيلته الواقعة في كاسي (بوش-دو-رون)، جنوب شرق مرسيليا.

وأكد مصدر مطلع على التحقيق ما كشفته في وقت سابق إذاعة «أر تي أل» أن اللاعب السابق للمنتخب الفرنسي (72 مباراة دولية بين عامي 1976 و1987) سمع ضجيجاً في حديقته صباح أمس.

ووجد بلاتيني (70 عاماً) نفسه في مواجهة رجل ملثم يرتدي ملابس سوداء لاذ بالفرار بعدما تمكن من سرقة العديد من الجوائز الرياضية، معظمها كؤوس وميداليات.

ويعتبر بلاتيني من أبرز النجوم في تاريخ فرنسا والكرة الأوروبية، وقد توج خلال مسيرته بالكرة الذهبية لأفضل لاعب ثلاث مرات متتالية ، وأحرز كأس الأندية الأوروبية البطلة مع يوفنتوس الإيطالي عام 1985.

أما على صعيد المنتخب الفرنسي الذي أشرف أيضاً على تدريبه، توّج بلاتيني بطلاً لأوروبا عام 1984 ووصل إلى نصف نهائي كأس العالم مرتين.