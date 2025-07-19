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كرة القدم

فوز ودي لكلباء وتعادل سلبي للبطائح

من مباراة كلباء وفوكوفار الودية
من مباراة كلباء وفوكوفار الودية

إيهاب زهدي


حقق كلباء الفوز بهدفين دون مقابل، في مباراته الودية الأولى خلال معسكره الخارجي الحالي في سلوفينيا، والتي خاضها أمام فريق فوكوفار الكرواتي، وسجل الهدفين سيكو ليجا وسيكو بابا، بينما تعادل البطائح سلبياً مع فريق جامعة جيدينستفو الصربي، في أولى تجارب البطائح الودية خلال معسكره الخارجي الحالي في صربيا.

وجاءت المباراتان ضمن مرحلة التحضيرات الحالية لكل من كلباء والبطائح، استعداداً للموسم الجديد، والذي يبدأه كل من الفريقين يوم 16 أغسطس المقبل، عندما يستقبل كلباء ضيفه النصر، ويحل البطائح ضيفاً على العين في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.