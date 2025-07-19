«الزعيم».. ملفات مهمة قبل ضربة بداية الإعداد

وفي مقدمة تلك الملفات، العرض الذي تلقاه المهاجم لابا كودجو، هداف 3 من آخر 4 نسخ من دوري أدنوك للمحترفين، للتعاقد معه من قبل نادي العلا السعودي، الذي تقدم بعرض رسمي يصل إلى 5 ملايين دولار.
مشيرين إلى أن اللاعب تراجع مستواه كثيراً في الفترة الأخيرة، على الرغم من تتويجه هدافاً للنسخة الأخيرة من الدوري بتسجيله 20 هدفاً، وبفارق 3 أهداف عن عمر خربين هداف الوحدة، والذي حل في المركز الثاني.
في حين، يبدي نادي هوراكان الأرجنتيني، رغبته في التعاقد مع لاعب وسط العين الباراغواياني أليخاندرو روميرو غامارا (كاكو) (30 عاماً)، والمتبقي من عقده موسم واحد مع «الزعيم»، وكشف اللاعب عن رغبة في العودة إلى هوراكان عندما قام بزيارته أخيراً، ولقى هناك ترحيباً كبيراً من الجميع، ولذا يحرص على إدارة المفاوضات بنفسه لإتمام الصفقة بشكل جيد، تقديراً واحتراماً للعين.
وبدوره وجه اللاعب رسالة وداع لجماهير «الزعيم»، وقال عبر حسابه الشخصي على «انستغرام»: «بكل مشاعر الامتنان والفخر، أعلن عن نهاية رحلتي مع هذا الكيان الكبير نادي العين، والذي كان لي الشرف أن أكون جزءاً منه خلال الموسمين الماضيين».
وفي هذا النادي، تحقق واحد من أحلامي الكروية، التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، وكان شرفاً عظيماً لي أن أرتدي هذا الشعار، وأن أدافع عنه في كل مباراة بكل إخلاص وحب».
وقد تنتهي رحلة اليوم، ولكن الذكريات ستظل خالدة في قلبي إلى الأبد، شكراً من القلب لكل من كان جزءاً من هذه المرحلة، وأتمنى لهذا النادي وجماهيره كل التوفيق في المستقبل».