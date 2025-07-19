«الزعيم».. ملفات مهمة قبل ضربة بداية الإعداد

لا تزال إدارة نادي العين «الزعيم» مشغولة بالعديد من الملفات المهمة الخاصة بلاعبي الفريق الأول للكرة، الذي تفصله 24 ساعة فقط عن بدء التحضيرات للموسم الجديد، الذي تنتظر فيه العين تحديات محلية صعبة، إلى جانب المشاركة في دوري أبطال الخليج.

وفي مقدمة تلك الملفات، العرض الذي تلقاه المهاجم لابا كودجو، هداف 3 من آخر 4 نسخ من دوري أدنوك للمحترفين، للتعاقد معه من قبل نادي العلا السعودي، الذي تقدم بعرض رسمي يصل إلى 5 ملايين دولار.

وتبدي إدارة العين تمسكاً بالمهاجم التوغولي، في الوقت الذي أكدت بعض الجماهير العيناوية رغبتها في الاستفادة من القيمة المالية المعروضة للتعاقد مع لابا كودجو المتبقي من عقده موسم واحد مع العين، في التعاقد مع مهاجم أجنبي آخر.

مشيرين إلى أن اللاعب تراجع مستواه كثيراً في الفترة الأخيرة، على الرغم من تتويجه هدافاً للنسخة الأخيرة من الدوري بتسجيله 20 هدفاً، وبفارق 3 أهداف عن عمر خربين هداف الوحدة، والذي حل في المركز الثاني.

في حين، يبدي نادي هوراكان الأرجنتيني، رغبته في التعاقد مع لاعب وسط العين الباراغواياني أليخاندرو روميرو غامارا (كاكو) (30 عاماً)، والمتبقي من عقده موسم واحد مع «الزعيم»، وكشف اللاعب عن رغبة في العودة إلى هوراكان عندما قام بزيارته أخيراً، ولقى هناك ترحيباً كبيراً من الجميع، ولذا يحرص على إدارة المفاوضات بنفسه لإتمام الصفقة بشكل جيد، تقديراً واحتراماً للعين.

وفي الوقت نفسه، يسعى العين للاستقرار على قائمة الفريق قبل سباق المنافسة على ألقاب الموسم الجديد، ووجه رسالة شكر إلى المدافع خالد الهاشمي، على كل ما قدمه بقميص النادي خلال الموسمين الماضيين، مع تمنياته بالتوفيق والنجاح للاعب في محطته المقبلة.

وبدوره وجه اللاعب رسالة وداع لجماهير «الزعيم»، وقال عبر حسابه الشخصي على «انستغرام»: «بكل مشاعر الامتنان والفخر، أعلن عن نهاية رحلتي مع هذا الكيان الكبير نادي العين، والذي كان لي الشرف أن أكون جزءاً منه خلال الموسمين الماضيين».

وأضاف: «أود أن أوجه شكري إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، على دعمه المستمر لمسيرة النادي، وإلى الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين، ولكل أعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين على كل ما قدموه لخدمة هذا الصرح الرياضي العظيم.

وفي هذا النادي، تحقق واحد من أحلامي الكروية، التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، وكان شرفاً عظيماً لي أن أرتدي هذا الشعار، وأن أدافع عنه في كل مباراة بكل إخلاص وحب».

واختتم بقوله: «لا يسعني إلا أن أخص الجماهير العيناوية الوفية بجزيل الشكر، وأنتم القلب النابض لهذا النادي، وكنتم دائماً الدافع الأكبر لي في كل لحظة داخل وخارج الملعب، ودعمكم لم يتوقف يوماً، وكنتم السند الحقيقي في كل الظروف.

وقد تنتهي رحلة اليوم، ولكن الذكريات ستظل خالدة في قلبي إلى الأبد، شكراً من القلب لكل من كان جزءاً من هذه المرحلة، وأتمنى لهذا النادي وجماهيره كل التوفيق في المستقبل».