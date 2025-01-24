بموجب شراكة تاريخية .. (AD7.AI) الراعي الرسمي للعين في كأس العالم للأندية

أعلن نادي العين، اليوم، توقيع أكبر صفقة رعاية مالية لقميص النادي على مر التاريخ، مع شركة الاستثمار الصينية Chaina Express Investment (CEXI)، الرائدة في مجال التقنيات المبتكرة والذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الشركة ستصبح الراعي الرسمي لقميص العين في كأس العالم للأندية 2025.

وتم إطلاق (AD7.AI)، وهو رمز ولاء جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي كجزء من الشراكة، حيث يرمز حرف الـ(A) إلى نادي العين و(AD) إلى العاصمة إمارة أبو ظبي والرقم (7)، إلى الإمارات السبع وسيكون هذا الاسم ماركة عالمية تنطلق من الإمارات إلى كل العالم، كما سيكون بالإمكان استبدال الرمز المشار إليه بمنتجات النادي وخدماته المميزة.

وأكد النادي أن الشراكة الجديدة تتميز بتجاوزها حدود الرعاية التقليدية، حيث أعلن الطرفان عن خطط لدمج تقنيات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي (AI)، وتقنية البلوكتشين وعالم الميتافيرس، كما تهدف الشراكة إلى تعزيز العلامة التجارية للنادي وتقديم تجارب مميزة وغير مسبوقة لجماهير النادي، بما يعكس التزام الطرفين بدفع حدود الابتكار الرياضي والتقني.

شهد مراسم حفل التوقيع، سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، وجوليان سو الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الصينية CEXI، وناصر علي عبدالله النبهاني عضو مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، وراشد عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، والدكتور محمود الفارسي كبير إستراتيجيي CITD، كما حضر نجمي الفريق بندر الأحبابي، وخالد عيسى وعدد من مدراء الإدارات بالنادي وشركة CEXI.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، أن الشراكة الجديدة تعكس التزام النادي الراسخ بالتطور والابتكار والتميز، وقال إن العمل مع CEXI، الشركة الرائدة في التقنيات المتقدمة، تعزز مكانة نادي العين كرائد في مختلف المجالات لاسيما التقني والرياضي على مستوى المنطقة، كما تمثل هذه الشراكة منصة لتوسيع التعاون مع شركات عالمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والاستدامة.

وأوضح أن انضمام "CEXI " إلى قائمة شركاء العين يعكس القيمة الحقيقية للعلامة التجارية للنادي.

ووصف جوليان سو الرئيس التنفيذي لشركة CEXI، نادي العين بأنه أحد أبرز المؤسسات الرياضية في الإمارات والقارة الآسيوية، مبديا تطلعه للعمل معا لفتح آفاق جديدة للابتكار، وتقديم نموذج فريد لتفاعل الجماهير وتعزيز الولاء، وأكد أن رمز AD7.AI خطوة محورية في هذه الرحلة.